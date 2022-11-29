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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крымчан просят селить у себя оккупантов, привезенных из Якутии – Чубаров

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Крым был оккупирован Россией в 2014 году
Крым был оккупирован Россией в 2014 году
Фото: radiosvoboda.org

В оккупированный Крым привезли российских оккупантов из Якутии, сообщил 29 ноября в Fаcebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сообщают из оккупированного Крыма: в поселке Içki/Советский на днях разместили более 600 российских военнослужащих. [...] Большинство из размещенных в поселке российских захватчиков – уроженцы Якутии, а в местных магазинах резко увеличилась продажа алкоголя", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что "поскольку в поселке нет свободных помещений для расквартирования такого количества солдат, поэтому российские оккупационные органы призывают гражданское население взять в свои дома подселенцев – российских солдат".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Поселок Советский находится на северо-востоке Крыма.

Скриншот: google.com.ua/maps
Скриншот: google.com.ua/maps

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, война, Рефат Чубаров, оккупация, алкоголь, Якутия, война России против Украины, военнослужащий
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