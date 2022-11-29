Крымчан просят селить у себя оккупантов, привезенных из Якутии – Чубаров

Крым был оккупирован Россией в 2014 году Фото: radiosvoboda.org

"Сообщают из оккупированного Крыма: в поселке Içki/Советский на днях разместили более 600 российских военнослужащих. [...] Большинство из размещенных в поселке российских захватчиков – уроженцы Якутии, а в местных магазинах резко увеличилась продажа алкоголя", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что "поскольку в поселке нет свободных помещений для расквартирования такого количества солдат, поэтому российские оккупационные органы призывают гражданское население взять в свои дома подселенцев – российских солдат".

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Поселок Советский находится на северо-востоке Крыма.

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