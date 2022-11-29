Крымчан просят селить у себя оккупантов, привезенных из Якутии – Чубаров

"Сообщают из оккупированного Крыма: в поселке Içki/Советский на днях разместили более 600 российских военнослужащих. [...] Большинство из размещенных в поселке российских захватчиков – уроженцы Якутии, а в местных магазинах резко увеличилась продажа алкоголя", – написал он.
Глава Меджлиса отметил, что "поскольку в поселке нет свободных помещений для расквартирования такого количества солдат, поэтому российские оккупационные органы призывают гражданское население взять в свои дома подселенцев – российских солдат".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Поселок Советский находится на северо-востоке Крыма.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.