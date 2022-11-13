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Чубаров сообщил, что его дважды за два дня задерживали в Молдове по запросу России

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Чубаров назвал россиян "тварями кацапскими"
Чубаров назвал россиян "тварями кацапскими"
Фото: krymr.com

13 ноября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Fаcebook, что при возвращении из Турции в Украину его дважды задерживали в Молдове по запросу России.

"Давно я не сталкивался с такими препятствиями при пересечении границ, как это произошло при въезде в Молдову после прилета из Стамбула поздно вечером 11 ноября и при выезде из Молдовы уже поездом в ночь с 12-го на 13 ноября", – написал Чубаров.

Глава Меджлиса отметил, что в обоих случаях были задействованы "все механизмы, предусмотренные в таких ситуациях", и он уже находится на территории Украины.

"Как убедить государства – членов Интерпола в том, что дальнейшее пребывание России, государства-террориста, в этой специализированной международной организации унизительно для всех? В этот раз выставленные Россией "флажки" относительно меня сработали в Молдове", – объяснил Чубаров.

По его словам, "Москва не рассчитывает легко добраться" до него, "но дискомфорт смогла создать".

"Твари кацапские, одним словом", – прокомментировал ситуацию Чубаров.

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Контекст:

В конце октября Чубаров сообщал о задержании в Турции по запросу России телеведущей украинского крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халиловой. Позже ее отпустили.

Членами Интерпола являются 194 страны. Штаб-квартира организации находится во Франции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, Молдова, Меджлис, Рефат Чубаров, Интерпол, граница, задержание, поезд
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