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В Турции по запросу РФ задерживали ведущую телеканала ATR. Чубаров заявил, что России не место в Интерполе

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Халилову задерживали после прилета из Хорватии, отметил Чубаров
Халилову задерживали после прилета из Хорватии, отметил Чубаров
Фото: Gulsum Halilova / Facebook

В турецком городе Стамбул по запросу России задержали телеведущую украинского крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилову, сообщил 28 октября в Fаcebook заместитель гендиректора телеканала Айдер Муждабаев.

"Позор правоохранительным органам Турецкой Республики! В Стамбуле по запросу российских спецслужб задержана известная украинская крымскотатарская журналистка, ведущая телеканала ATR Гульсум Халилова. Требуем немедленно освободить нашу коллегу", – написал он.

https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/pfbid0WBo9cwcd8w9HwqvJQ3DhFdCbJBUsMFds4YnENPKnBqJmJk451upkA1e5KMR5fs3Al

Позже глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров проинформировал в Fаcebook, что Халилову отпустили.

"Вчера ночью в аэропорту Стамбула после прилета из Хорватии была задержана по российскому запросу в Интерполе известная крымскотатарская журналистка. [...] В настоящее время Гульсум Халилова освобождена, ей разрешили въехать на территорию Турции", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что процедуры в Интерполе "требуют от государств-членов их соблюдать" и "задержание – это еще не арест и тем более не выдача".

"Но в любом случае это унизительно для тех, кого задерживают незаконно. В данном случае – согласно сфальсифицированным Россией материалам. Говорю это, опираясь на свои два случая подобных инцидентов, как с Гульсум Халиловой, за последние семь лет. И оба раза меня также задерживали по сфальсифицированным запросам России", – объяснил Чубаров.

Он считает, что "не столько следует обвинять правоохранительные органы государства, которые вынуждены реагировать на запросы в Интерпол со стороны России, а требовать от государств – членов Интерпола немедленно лишить Россию членства в этой организации".

"Это позор для всех цивилизованных государств – когда они мирятся с тем, что террористическое государство Россия все еще является членом Интерпола, а они – цивилизованные государства – выполняют запросы государства-террориста", – заявил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/pfbid0dAreSdviTj62Kqwrf8Ns4T2UVQP2B9wUXF6dv6C3pQ775w3udhDYZAqRZuATTprbl

Контекст:

Членами Интерпола являются 194 страны. Штаб-квартира организации находится во Франции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Турция, Рефат Чубаров, Интерпол, Айдер Муждабаев, Хорватия, Стамбул, ATR, спецслужбы, задержание
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