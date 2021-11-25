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Новым президентом Интерпола стал представитель ОАЭ

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Аль-Раиси избран на четырехлетний срок
Аль-Раиси избран на четырехлетний срок
Фото: INTERPOL / Twitter

Новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) стал Ахмед Насер Аль-Раиси, проинформировал 25 ноября Twitter организации.

"Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (четырехлетний срок)", – говорится в сообщении.

Euronews отмечает, что предложение назначить генерал-майора Аль-Раиси главой Интерпола вызвало "шквал критики" в связи с обвинениями его в нарушениях прав человека, в том числе в пытках.

Телеканал объясняет, что президент Интерпола выполняет представительские функции – председательствует на генеральных ассамблеях и руководит прениями, контролирует соответствие деятельности организации решениям ассамблеи, а также поддерживает постоянный контакт с генеральным секретарем, который отвечает за повседневную работу Интерпола.

Аль-Раиси – генеральный инспектор МВД ОАЭ.

Контекст:

Предыдущим президентом Интерпола был Ким Джонъян из Южной Кореи, на эту должность он был избран в ноябре 2018 года.

Членами Интерпола являются 194 страны.

Теги: МВД, выборы, ОАЭ, Интерпол, президент
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