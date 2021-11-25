Новым президентом Интерпола стал представитель ОАЭ

"Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (четырехлетний срок)", – говорится в сообщении.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021

Euronews отмечает, что предложение назначить генерал-майора Аль-Раиси главой Интерпола вызвало "шквал критики" в связи с обвинениями его в нарушениях прав человека, в том числе в пытках.

Телеканал объясняет, что президент Интерпола выполняет представительские функции – председательствует на генеральных ассамблеях и руководит прениями, контролирует соответствие деятельности организации решениям ассамблеи, а также поддерживает постоянный контакт с генеральным секретарем, который отвечает за повседневную работу Интерпола.

Аль-Раиси – генеральный инспектор МВД ОАЭ.