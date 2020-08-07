Полицейские задержали в Днепре киллера из Болгарии. Он скрывался от Интерпола

Мужчина совершил заказное убийство в Болгарии в 2016 году и его объявили в розыск. Киллер бежал из страны с поддельными документами, рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Киллер совершил заказное убийство в Болгарии в 2016 году Фото: npu.gov.ua

В Днепре полицейские задержали киллера из Болгарии, который скрывался в Украине от Интерпола с 2016 года под чужим именем. Об этом сообщили 7 августа в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Правоохранители из управления стратегических расследований в Днепропетровской области сначала установили местоположение 35-летнего мужчины. Разыскиваемого задержали в четверг, 6 августа. В его автомобиле обнаружили оружие и боеприпасы, документы на имя другого лица, но с фотографией злоумышленника.

"Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, злоумышленник использовал документы, выданные на другое лицо", – говорится в сообщении.

По данным полиции, он совершил заказное убийство в Болгарии в 2016 году. Мужчину сейчас проверяют на причастность к тяжким преступлениям в Украине.