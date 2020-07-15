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ПРОИСШЕСТВИЯ

Жительница Константиновки заказала киллеру утопить бывшего мужа в пруду

61-летняя женщина хотела получить в наследство квартиру экс-супруга. Полицейские инсценировали убийство, заказчицу задержали во время передачи денег.

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По плану заказчицы, убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде
По плану заказчицы, убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде
Фото: police.dn.ua

Правоохранители установили, что в городе Константиновка Донецкой области готовится тяжкое преступление – 61-летняя женщина подыскивает лиц, которые за денежное вознаграждение убьют ее экс-супруга. Об этом сообщили 15 июля в пресс-службе полиции Донецкой области.

По версии следствия, за $800 киллер должен был утопить бывшего мужа в пруду, в результате чего квартира стала бы собственностью женщины.

"Злоумышленница передала киллеру фото жертвы, задаток в размере 4500 грн и доверенность на продажу квартиры, которую потерпевший должен был подписать. По ее плану, убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде", – отмечено в сообщении.

Полиция провела инсценировку преступления. Мужчина подписал документы, по которым недвижимость переходила в распоряжение бывшей жены, и сыграл роль жертвы, нырнув в водоем.

"Сегодня во время передачи второй части вознаграждения в сумме $600 заказчица была задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – сообщили в полиции.

Во время обысков у нее изъяли фотографии, которые киллер предоставил в качестве доказательства выполнения задания, паспорт потерпевшего, подписанные документы на жилье и ключи от квартиры. Перед тем как рассчитаться с исполнителем, организатор убийства проверила подлинность доверенности у нотариуса.

Фигурантке инкриминируют подготовку заказного убийства. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. До избрания меры пресечения она будет находиться в следственном изоляторе Мариуполя.

Теги: убийство, Донецкая область, полиция, киллер
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