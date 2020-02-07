Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Полтаве посетительница тира застрелила инструктора – полиция

Девушка, которая застрелила инструктора в тире в Полтаве, собиралась ранить и второго инструктора, но оружие у нее отобрали, отметили в полиции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У девушки отобрали оружие
У девушки отобрали оружие
Фото: pl.npu.gov.ua

7 февраля в Полтаве в тире, расположенном на улице Пилипа Орлика, убили инструктора. Об этом информирует полиция Полтавской области.

"Следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра. По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана", – сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции рассказали, что женщина, которая "обоснованно подозревается" в убийстве, посещала тир для проведения тренировочной стрельбы.

"Полтавщина" сообщает, что в инструктора выстрелили два раза, одна пуля попала в голову.

"Девушка из Днепра в Полтаву приехала к парню, с которым познакомилась через интернет. Жила в Полтаве с ним полтора месяца, потом они поссорились. Пошла в тир пострелять. Несколько раз поупражнялась, а потом начала стрелять в инструктора. Хотела ранить и второго инструктора, но ее смогли остановить и отобрали оружие", – рассказал начальник отдела полиции Сергей Бейгул.

По данным издания, мать девушки лечится в психиатрическом учреждении, а стрелять в тир девушка из Днепра приходила не раз.

Теги: оружие, Полтава, убийство, стрельба, Днепр, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет
ПРОИСШЕСТВИЯ
В Кривом Роге под залог в 400 тыс. грн выпустили стрелявшего в журналиста волонтера-инструктора
18 июля, 2017 00.58
Геращенко рассказал о задержании Гратова
ПРОИСШЕСТВИЯ
Антон Геращенко рассказал, что операция по задержанию инструктора боевиков Гратова длилась более полугода
10 июля, 2017 09.30
На фото Гратов с боевиками "ДНР" Моторолой и Гиви
ВОЙНА В УКРАИНЕ
В Госпогранслужбе рассказали, что при задержании у инструктора боевиков Гратова были изъяты видео обстрелов украинской территории
9 июля, 2017 19.40
Правоохранители трактуют инцидент как несчастный случай
ПРОИСШЕСТВИЯ
Предварительной причиной падения планера в Ровенской области полиция называет сердечный приступ у инструктора
10 июня, 2017 20.55
Рогозин уже вышел на работу, уверяет его помощник
МИР
Помощник Рогозина заявил, что его шеф получил травму на гандболе, а не в тире
29 декабря, 2015 15.18
Нацгвардеец продавал амфетамин на проспекте Победы, заявляют в СБУ
ПОЛИТИКА
В Киеве задержали инструктора Нацгвардии за продажу наркотиков
9 августа, 2016 16.22
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
Maruv устроила фотосессию с сигаретой
Maruv устроила фотосессию с сигаретой
"Горжусь". Виола Девис сыграет Мишель Обаму в телесериале о первых леди США
"Горжусь". Виола Девис сыграет Мишель Обаму в телесериале о первых леди США
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS