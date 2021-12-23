В Нацполиции Украины опровергли, что "украинское бюро Интерпола" отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск

Первоисточником информации было агентство "Українські новини", которое 15 декабря опубликовало ответ на своей запрос, подготовленный начальником отдела рассмотрения запросов на публичную информацию Офиса генпрокурора Марией Бурдейной. В нем говорилось, что "органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск", но якобы рабочий аппарат украинского бюро Интерпола отказал удовлетворить этот запрос. Эту информацию перепечатали многие украинские и российские СМИ.

"Письмо за подписью начальника отдела рассмотрения запросов на публичную информацию Офиса генерального прокурора Марии Бурдейной в части, где утверждается, что якобы "рабочий аппарат укрбюро Интерпола МВД Украины отказал в объявлении указанного лица в международный розыск" не основывается ни на одной норме законодательства Украины, а указанное утверждение является ошибочным", – сказано в ответе Неволи.

Он отметил, что, во-первых, подразделения под названием "рабочий аппарат укрбюро Интерпола" уже несколько лет нет в системе МВД Украины, его функции с 2017 года выполняет департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции; во-вторых, вопрос объявления лиц в международный розыск никогда не относился к компетенции национальных бюро или Генерального секретариата Интерпола.

Неволя объяснил, что согласно Конституции и Уголовному процессуальному кодексу Украины, решение об объявлении лица в международный розыск может принять исключительно уполномоченное должностное лицо Украины (следователь или прокурор), а не другого государства или международной организации. Подозреваемого могут объявить в международный розыск после или одновременно с объявлением в государственный розыск. При этом в случае подтверждения выезда разыскиваемого лица за пределы Украины его объявляют в международный розыск немедленно, подчеркнул Неволя. Он не уточнил, была ли применена эта норма в отношении Поклонской, сославшись на тайну досудебного расследования. Но известно, что Поклонская с 2014 года скрывается от органов досудебного расследования Украины, информация об этом размещена на сайте МВД.

Также начальник департамента международного полицейского сотрудничества рассказал, как должна происходить процедура экстрадиции по делу Поклонской. Центральный орган Украины по этому делу – Офис генпрокурора. Следователь или прокурор должны подготовить соответствующее ходатайство и направить его в Офис генпрокурора, который в течение пяти дней после получения документа обязан обратиться в компетентный орган иностранного государства с запросам о выдаче. Учитывая это, считает Неволя, никакие решения, принятые любым органом Интерпола, "не мешают следователю или прокурору, при наличии оснований, объявить указанное в запросе лицо в международный розыск и обратиться в компетентный орган Республики Кабо-Верде с запросом о ее экстрадиции в Украину".

По мнению Неволи, ответ Бурдейной может быть "попыткой оправдать отсутствие результата ссылкой на решение международной организации".

МУЛЬТИМЕДИА