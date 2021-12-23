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В Нацполиции Украины опровергли, что "украинское бюро Интерпола" отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск

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Поклонская сейчас работает послом России в Кабо-Верде
Поклонская сейчас работает послом России в Кабо-Верде
Фото: EPA

В Национальной полиции Украины опровергли информацию, распространенную рядом СМИ, что "украинское бюро Интерпола" отказалось объявлять в розыск бывшего "прокурора" Крыма Наталью Поклонскую. На запрос издания "ГОРДОН" ответил начальник департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Василий Неволя.

Первоисточником информации было агентство "Українські новини", которое 15 декабря опубликовало ответ на своей запрос, подготовленный начальником отдела рассмотрения запросов на публичную информацию Офиса генпрокурора Марией Бурдейной. В нем говорилось, что "органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск", но якобы рабочий аппарат украинского бюро Интерпола отказал удовлетворить этот запрос. Эту информацию перепечатали многие украинские и российские СМИ. 

"Письмо за подписью начальника отдела рассмотрения запросов на публичную информацию Офиса генерального прокурора Марии Бурдейной в части, где утверждается, что якобы "рабочий аппарат укрбюро Интерпола МВД Украины отказал в объявлении указанного лица в международный розыск" не основывается ни на одной норме законодательства Украины, а указанное утверждение является ошибочным", – сказано в ответе Неволи.

Он отметил, что, во-первых, подразделения под названием "рабочий аппарат укрбюро Интерпола" уже несколько лет нет в системе МВД Украины, его функции с 2017 года выполняет департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции; во-вторых, вопрос объявления лиц в международный розыск никогда не относился к компетенции национальных бюро или Генерального секретариата Интерпола.

Неволя объяснил, что согласно Конституции и Уголовному процессуальному кодексу Украины, решение об объявлении лица в международный розыск может принять исключительно уполномоченное должностное лицо Украины (следователь или прокурор), а не другого государства или международной организации. Подозреваемого могут объявить в международный розыск после или одновременно с объявлением в государственный розыск. При этом в случае подтверждения выезда разыскиваемого лица за пределы Украины его объявляют в международный розыск немедленно, подчеркнул Неволя. Он не уточнил, была ли применена эта норма в отношении Поклонской, сославшись на тайну досудебного расследования. Но известно, что Поклонская с 2014 года скрывается от органов досудебного расследования Украины, информация об этом размещена на сайте МВД. 

Также начальник департамента международного полицейского сотрудничества рассказал, как должна происходить процедура экстрадиции по делу Поклонской. Центральный орган Украины по этому делу – Офис генпрокурора. Следователь или прокурор должны подготовить соответствующее ходатайство и направить его в Офис генпрокурора, который в течение пяти дней после получения документа обязан обратиться в компетентный орган иностранного государства с запросам о выдаче. Учитывая это, считает Неволя, никакие решения, принятые любым органом Интерпола, "не мешают следователю или прокурору, при наличии оснований, объявить указанное в запросе лицо в международный розыск и обратиться в компетентный орган Республики Кабо-Верде с запросом о ее экстрадиции в Украину".

По мнению Неволи, ответ Бурдейной может быть "попыткой оправдать отсутствие результата ссылкой на решение международной организации".

МУЛЬТИМЕДИА

Контекст:

Поклонская до аннексии Крыма Россией работала в органах прокуратуры Украины, в 2012–2014 годах была старшим прокурором в Генеральной прокуратуре. Она поддержала аннексию, и в марте 2014 года – октябре 2016-го была "прокурором" аннексированного полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.

13 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Из-за назначения Поклонской послом Министерство иностранных дел Украины обратилось к правительству Республики Кабо-Верде. "Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос о преступной деятельности гражданки Поклонской", – заявил спикер МИД Олег Николенко

В отношении Поклонской в Украине открыто уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. В декабре 2021 года Киевский апелляционный суд разрешил задержание Поклонской для привода в суд и избрания для нее меры пресечения.

Из-за роли Поклонской в аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Австралия, Япония ввели против нее санкции.  

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, розыск, Интерпол, Наталья Поклонская, аннексия, экстрадиция, Василий Неволя, Нацполиция, Кабо-Верде, Офис генпрокурора
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