Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Поклонской

Апелляционный суд отменил решение Шевченковского райсуда Киева от 27 сентября 2021 года, который отказал в разрешении на арест Поклонской Фото: ЕРА

Сообщается, что коллегия судей рассматривала апелляционную жалобу прокуратуры на решение Шевченковского районного суда в Киеве от 27 сентября 2021 года, который отказал в разрешении на арест Поклонской.

"По результатам рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года отменено. Принято новое постановление, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

Имя подозреваемой не называется, однако, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в правоохранительных органах, речь идет именно о Поклонской.