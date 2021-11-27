"И приговоры… приговор у меня есть, кажется, в так называемой "ДНР", потому что там тоже какой-то "судебный процесс" проходил. Фейковый, конечно же, но тем не менее. А по России я даже не отслеживал эти вещи. Да, из СМИ получал какую-то определенную информацию относительно различных уголовных производств. Но меня это, опять же, не очень интересует. Я по сей день нахожусь в розыске в Интерполе. Это факт", – рассказал Ярош.

Он находился в розыске Интерпола с 2014 года по запросу России. РФ обвинила его в "публичном подстрекательстве к террористической и экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации". В начале 2016 года стало известно, что с официального сайта Интерпола удалили данные о розыске Яроша. Сейчас по ссылке, где была его карточка, – ошибка.

Бацман переспросила: "Вас внесли [в базу розыска] и до сих пор Интерпол не снял?"

"Не снял. Несмотря на то, что украинская сторона – и МВД, и СБУ – неоднократно предоставляли определенные документы, которые опровергают это... Но, наверное, Интерпол – такая интересная организация, в которой россияне имеют гораздо большее влияние, потому что были ответы моим юристам, что доказательства российской стороны перевешивают доказательства украинской стороны. Где-то так. Ну, это, опять же, закономерно: это война. Поэтому они с нами воюют – мы с ними воюем", – ответил Ярош.

На вопрос о том, как это влияет на поездки, он рассказал: "Я не был за границей в это время. И времени не очень-то есть. [С 2013–2014 годов] не был. Да и желания большого не было".

Ярош отметил, что получал приглашения в США и страны Балтии, но у него "было много более нужных дел".

Он говорит, что пока не планирует покидать Украину, а в случае приезда в РФ будет арестован.

"Буду арестован сразу же. Разумеется, без вариантов. Ну, и с их точки зрения, это же правильно. Они же там называют нас теми, кто ест младенцев и так далее", – добавил Ярош.

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube