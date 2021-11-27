ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ярош: По сей день нахожусь в розыске Интерпола. С 2013–2014 годов не был за границей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ярош: Наверное, Интерпол такая интересная организация, в которой россияне имеют гораздо большее влияние
Ярош: Наверное, Интерпол – такая интересная организация, в которой россияне имеют гораздо большее влияние
Фото: depositphotos.com

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что Следственный комитет РФ открыл против него не одно дело, точного количества он не знает.

"И приговоры… приговор у меня есть, кажется, в так называемой "ДНР", потому что там тоже какой-то "судебный процесс" проходил. Фейковый, конечно же, но тем не менее. А по России я даже не отслеживал эти вещи. Да, из СМИ получал какую-то определенную информацию относительно различных уголовных производств. Но меня это, опять же, не очень интересует. Я по сей день нахожусь в розыске в Интерполе. Это факт", – рассказал Ярош. 

Он находился в розыске Интерпола с 2014 года по запросу России. РФ обвинила его в "публичном подстрекательстве к террористической и экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации". В начале 2016 года стало известно, что с официального сайта Интерпола удалили данные о розыске Яроша. Сейчас по ссылке, где была его карточка, – ошибка

Бацман переспросила: "Вас внесли [в базу розыска] и до сих пор Интерпол не снял?"

"Не снял. Несмотря на то, что украинская сторона – и МВД, и СБУ – неоднократно предоставляли определенные документы, которые опровергают это... Но, наверное, Интерпол – такая интересная организация, в которой россияне имеют гораздо большее влияние, потому что были ответы моим юристам, что доказательства российской стороны перевешивают доказательства украинской стороны. Где-то так. Ну, это, опять же, закономерно: это война. Поэтому они с нами воюют – мы с ними воюем", – ответил Ярош. 

На вопрос о том, как это влияет на поездки, он рассказал: "Я не был за границей в это время. И времени не очень-то есть. [С 2013–2014 годов] не был. Да и желания большого не было". 

Ярош отметил, что получал приглашения в США и страны Балтии, но у него "было много более нужных дел". 

Он говорит, что пока не планирует покидать Украину, а в случае приезда в РФ будет арестован. 

"Буду арестован сразу же. Разумеется, без вариантов. Ну, и с их точки зрения, это же правильно. Они же там называют нас теми, кто ест младенцев и так далее", – добавил Ярош. 

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться. Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Ярош был народным депутатом Украины VIII созыва, был главой "Правого сектора" в 2013–2015 годах. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, которые начались в апреле 2014 года. В январе 2015 года получил осколочное ранение в Донецкой области.

В 2015 году вышел из "Правого сектора", заявив, что осуждает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина". После выхода из "Правого сектора" основал новое движение – "Державна ініціатива Яроша", а также добровольческое военное формирование "Украинская добровольческая армия".

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрал 0,7% голосов избирателей. В 2014 году был избран народным депутатом в одном из мажоритарных округов в Днепропетровской области.

В ноябре 2021 года стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, МВД, СБУ, арест, розыск, Дмитрий Ярош, Интерпол, Следственный комитет РФ, Алеся Бацман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  "Грудь не подходила под мою стройную фигуру". 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
  "Грудь не подходила под мою стройную фигуру". 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
  Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте
  Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте
"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин
"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин
"Ну как это мило". Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала трехлетнего сына
"Ну как это мило". Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала трехлетнего сына
"Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица". Злата Огневич показала своих родителей
"Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица". Злата Огневич показала своих родителей
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (187888)
2
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (149394)
3
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (94517)
4
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (79441)
5
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (72784)
6
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (59573)
7
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (58282)
8
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (51274)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS