Денисова обеспокоена задержанием в Италии украинского режиссера по запросу России

Денисова: Россия обвиняет Лавренчука в "финансовых нарушениях", которые он якобы совершил восемь лет назад Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Обеспокоена безосновательным арестом в итальянском Неаполе по запросу России украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука. Россия обвиняет Евгения в "финансовых нарушениях", которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Евгений Лавренчук заочно арестован в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В чем именно – детали не разглашают", – заявила омбудсмен.

Денисова отметила, что адвокаты и консулы предоставляют режиссеру необходимую юридическую помощь, находятся на связи с администрацией пенитенциарного заведения и взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания режиссера.

"Задержание украинца произошло не на основании "красной" карточки, как это обычно делается в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании в качестве инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев... В неотложном порядке обращаюсь к прокурору города Неаполя, омбудсменам региона Кампания и к муниципалитету Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина Евгения Лавренчука, принять соответствующие меры по его защите и недопущению экстрадиции в РФ", – заявила уполномоченная.

Она также попросила главу Нацполиции Игоря Клименко обратиться к Генеральному секретариату Интерпола "для выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпола в преследовании Евгения Лавренчука".