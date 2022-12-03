Есть стойкое ощущение, что Крым будет возвращен под контроль Украины гораздо раньше, чем мы ожидали в 2021 году – постпред президента

Ташева: В Крым будут первыми заходить военные, вне зависимости от того, в какой пропорции будет использоваться элемент политико-дипломатический и военный Фото: Тамила Ташева / Facebook

"Я не могу сказать, когда точно произойдет деоккупация, единственное, что могу утверждать, – стойкое ощущение, что Крым будет возвращен под контроль украинского государства гораздо раньше, чем мы ожидали в 2021 году", – сказала она.

Ташева отметила, что надеется на скорейшее возвращение Крыма, потому что каждый день под оккупацией – это жизни украинцев.

"Сейчас мы понимаем, что у нас нет никаких возможностей оттягивать этот процесс. Если в 2021 году, когда мы утверждали стратегию деоккупации и реинтеграции, мы прописывали, что приоритетным механизмом, инструментом для деоккупации будет политико-дипломатический путь. Но в стратегии мы не исключали использования военного элемента. Сейчас мы понимаем, что деоккупация Крыма будет происходить гибридным путем", – сказала постпред президента.

Она напомнила, что на политико-дипломатическом уровне украинские власти в этом году провели, даже несмотря на полномасштабную войну, два полноценных саммита Крымской платформы.

"Будем использовать военные элементы, уже все наши военные люди, руководство государства заявило, что без этого военного элемента не обойтись по деоккупации Крыма... Конечно, на территорию Крыма будут первыми заходить военные, вне зависимости от того, в какой пропорции, назовем это так, будет использоваться элемент политико-дипломатический и военный", – сказала Ташева.

По ее мнению, если Россия попытается сопротивляться наступлению ВСУ, это будут делать российские военные, но сопротивления со стороны гражданского населения не будет, а большинство приехавших в Крым россиян решат сами выехать обратно в РФ.