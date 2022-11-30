В оккупированном Крыму начали выпускать бетонные противотанковые заграждения

"Руководство завода приняло решение внести свой вклад в поддержку наших военных. На предприятии начат выпуск противотанковых бетонных заграждений повышенной прочности", – написал он.
Депутат утверждает, что мощности предприятия позволяют выпустить до 5 тыс. бетонных тетраэдров в месяц, вес каждого – 1,2 тонн.
24 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что в Крыму активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию, по данным Генштаба, вывозят в направлении города Армянск.
В штабе также отмечали, что на криворожском и херсонском направлениях враг совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций.
По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.