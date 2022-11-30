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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму начали выпускать бетонные противотанковые заграждения

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Мощности предприятия в Крыму позволяют выпустить до 5 тыс. бетонных тетраэдров, заявил Бабашов
Мощности предприятия в Крыму позволяют выпустить до 5 тыс. бетонных тетраэдров, заявил Бабашов
Фото: Бабашов на связи / Telegram

Завод вибропрессованной продукции в оккупированном Крыму начал производство противотанковых бетонных заграждений. Об этом 29 ноября в Telegram сообщил крымский коллаборант Леонид Бабашов, незаконно избранный депутатом Госдумы России.

"Руководство завода приняло решение внести свой вклад в поддержку наших военных. На предприятии начат выпуск противотанковых бетонных заграждений повышенной прочности", – написал он. 

Депутат утверждает, что мощности предприятия позволяют выпустить до 5 тыс. бетонных тетраэдров в месяц, вес каждого – 1,2 тонн. 

24 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что в Крыму активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию, по данным Генштаба, вывозят в направлении города Армянск.

В штабе также отмечали, что на криворожском и херсонском направлениях враг совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций.

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

Теги: Крым, депутаты, Госдума, военные, российская агрессия, война России против Украины
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