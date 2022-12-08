Данилов ответил на прогноз Меркель о "столе переговоров, которым заканчиваются войны": Капитуляцию Путина примем и стоя

7 декабря немецкое издание Zeit опубликовало интервью с экс-канцлером. На вопрос, чем может закончиться эта война, она ответила: "Честно говоря, не знаю. Однажды она закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров".
"Чтобы завершить войну, Украине не требуется стол переговоров, капитуляцию [президента России Владимира] Путина можно принять и стоя", – написал в ответ Данилов.
Он также напомнил, что, находясь у власти, Меркель принимала участие в Минских соглашениях. "Результаты известны", подчеркнул секретарь СНБО.
Он также опубликовал фото, где Путин и Меркель пожимают друг другу руки.
Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 8, 2022
Р.S. Пані брала участь в «мінських угодах», результати відомі. pic.twitter.com/bvLlp9NQFJ
Меркель занимала должность канцлера с 2005-го по 2021 год.
7 октября, выступая на 77-летии издания в Мюнхене, Меркель сказала, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на это заявление, назвав его "чистым лицемерием".
13 октября на мероприятии, организованном Фондом Галуста Гюльбенкяна, Меркель сказала, что считает правильными свои решения относительно покупки газа у России, когда она возглавляла правительство. "Мы всегда действуем в то время, в котором находимся", – заявила экс-канцлер.
24 ноября в интервью Der Spiegel она заявила, что летом 2021 года на встрече с Путиным она не имела политической силы уговорить его не вторгаться в Украину, потому что ее срок у власти подходил к концу.