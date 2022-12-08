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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов ответил на прогноз Меркель о "столе переговоров, которым заканчиваются войны": Капитуляцию Путина примем и стоя

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Секретарь СНБО не согласен с необходимостью переговоров
Секретарь СНБО не согласен с необходимостью переговоров
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 8 декабря отреагировал в Twitter на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о неизбежности переговоров с Россией для окончания войны.

7 декабря немецкое издание Zeit опубликовало интервью с экс-канцлером. На вопрос, чем может закончиться эта война, она ответила: "Честно говоря, не знаю. Однажды она закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров".

"Чтобы завершить войну, Украине не требуется стол переговоров, капитуляцию [президента России Владимира] Путина можно принять и стоя", – написал в ответ Данилов.

Он также напомнил, что, находясь у власти, Меркель принимала участие в Минских соглашениях. "Результаты известны", подчеркнул секретарь СНБО.

Он также опубликовал фото, где Путин и Меркель пожимают друг другу руки.

Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005-го по 2021 год. 

7 октября, выступая на 77-летии издания в Мюнхене, Меркель сказала, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк  в Twitter отреагировал на это заявление, назвав его "чистым лицемерием".

13 октября на мероприятии, организованном Фондом Галуста Гюльбенкяна, Меркель сказала, что считает правильными свои решения относительно покупки газа у России, когда она возглавляла правительство. "Мы всегда действуем в то время, в котором находимся", – заявила экс-канцлер.

24 ноября в интервью Der Spiegel она заявила, что летом 2021 года на встрече с Путиным она не имела политической силы уговорить его не вторгаться в Украину, потому что ее срок у власти подходил к концу.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Украина, СНБО, переговоры, война России против Украины, Алексей Данилов, капитуляция
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