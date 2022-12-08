Данилов ответил на прогноз Меркель о "столе переговоров, которым заканчиваются войны": Капитуляцию Путина примем и стоя

7 декабря немецкое издание Zeit опубликовало интервью с экс-канцлером. На вопрос, чем может закончиться эта война, она ответила: "Честно говоря, не знаю. Однажды она закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров".

"Чтобы завершить войну, Украине не требуется стол переговоров, капитуляцию [президента России Владимира] Путина можно принять и стоя", – написал в ответ Данилов.

Он также напомнил, что, находясь у власти, Меркель принимала участие в Минских соглашениях. "Результаты известны", подчеркнул секретарь СНБО.

Он также опубликовал фото, где Путин и Меркель пожимают друг другу руки.