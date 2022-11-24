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"Было ясно: со мной все кончено". Меркель заявила, что у нее не было "политической силы" уговорить Путина не вторгаться в Украину

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Полномочия Меркель на посту канцлера прекратились 26 октября 2021 года
Полномочия Меркель на посту канцлера прекратились 26 октября 2021 года
Фото: ЕРА

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что стремилась созвать переговоры Европы с президентом России Владимиром Путиным почти за год до его вторжения в Украину, но не увидела никакой возможности повлиять на российского президента в конце ее срока. Об этом Меркель рассказала в интервью Der Spiegel, опубликованном 24 ноября.

По ее словам, она и президент Франции Эммануэль Макрон планировали провести личные разговоры с Путиным в рамках Европейского совета в 2021 году, в ее последнее лето на посту главы немецкого правительства.

"Минские договоренности уже не работали. Летом 2021 года, после встречи президентов России и США Путина и Джо Байдена, я и президент Макрон хотели попробовать создать еще раз в рамках Европейского совета отдельный формат диалога с Путиным... Но были и возражения, что у меня уже не было власти проводить свою политическую линию, потому что все знали: осенью того года мне придется покинуть свой пост", – сказала она.

Говоря о последнем визите в Москву в августе 2021 года, Меркель описала свое бессилие повлиять на российского президента, в том числе от возможной агрессии.

"Ощущение было очень ясным: что касается влияния в политике – со мной все кончено. Для Путина важна только власть", – поделилась политик.

Также она признала, что не имела успеха в решении других вопросов внешней политики, которые связаны с вмешательством России.

"Во внешней политике, несмотря на то, что мы снова и снова пробовали новые вещи, я, в конце концов, не продвинулась ни на миллиметр. Речь не только об Украине. О Приднестровье и Молдове, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время нового подхода", – добавила она.

Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились.

7 октября, выступая на 77-летии издания в Мюнхене, Меркель сказала, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк  в Twitter отреагировал на это заявление, назвав его "чистым лицемерием".

13 октября на мероприятии, организованном Фондом Галуста Гюльбенкяна, Меркель сказала, что считает правильными свои решения относительно покупки газа у России, когда она возглавляла правительство. "Мы всегда действуем в то время, в котором находимся", – заявила экс-канцлер.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Франция, переговоры, вторжение, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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