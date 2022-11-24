"Было ясно: со мной все кончено". Меркель заявила, что у нее не было "политической силы" уговорить Путина не вторгаться в Украину

По ее словам, она и президент Франции Эммануэль Макрон планировали провести личные разговоры с Путиным в рамках Европейского совета в 2021 году, в ее последнее лето на посту главы немецкого правительства.
"Минские договоренности уже не работали. Летом 2021 года, после встречи президентов России и США Путина и Джо Байдена, я и президент Макрон хотели попробовать создать еще раз в рамках Европейского совета отдельный формат диалога с Путиным... Но были и возражения, что у меня уже не было власти проводить свою политическую линию, потому что все знали: осенью того года мне придется покинуть свой пост", – сказала она.
Говоря о последнем визите в Москву в августе 2021 года, Меркель описала свое бессилие повлиять на российского президента, в том числе от возможной агрессии.
"Ощущение было очень ясным: что касается влияния в политике – со мной все кончено. Для Путина важна только власть", – поделилась политик.
Также она признала, что не имела успеха в решении других вопросов внешней политики, которые связаны с вмешательством России.
"Во внешней политике, несмотря на то, что мы снова и снова пробовали новые вещи, я, в конце концов, не продвинулась ни на миллиметр. Речь не только об Украине. О Приднестровье и Молдове, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время нового подхода", – добавила она.
Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.
26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились.
7 октября, выступая на 77-летии издания в Мюнхене, Меркель сказала, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на это заявление, назвав его "чистым лицемерием".
13 октября на мероприятии, организованном Фондом Галуста Гюльбенкяна, Меркель сказала, что считает правильными свои решения относительно покупки газа у России, когда она возглавляла правительство. "Мы всегда действуем в то время, в котором находимся", – заявила экс-канцлер.