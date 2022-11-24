"Было ясно: со мной все кончено". Меркель заявила, что у нее не было "политической силы" уговорить Путина не вторгаться в Украину

По ее словам, она и президент Франции Эммануэль Макрон планировали провести личные разговоры с Путиным в рамках Европейского совета в 2021 году, в ее последнее лето на посту главы немецкого правительства.

"Минские договоренности уже не работали. Летом 2021 года, после встречи президентов России и США Путина и Джо Байдена, я и президент Макрон хотели попробовать создать еще раз в рамках Европейского совета отдельный формат диалога с Путиным... Но были и возражения, что у меня уже не было власти проводить свою политическую линию, потому что все знали: осенью того года мне придется покинуть свой пост", – сказала она.

Говоря о последнем визите в Москву в августе 2021 года, Меркель описала свое бессилие повлиять на российского президента, в том числе от возможной агрессии.

"Ощущение было очень ясным: что касается влияния в политике – со мной все кончено. Для Путина важна только власть", – поделилась политик.

Также она признала, что не имела успеха в решении других вопросов внешней политики, которые связаны с вмешательством России.

"Во внешней политике, несмотря на то, что мы снова и снова пробовали новые вещи, я, в конце концов, не продвинулась ни на миллиметр. Речь не только об Украине. О Приднестровье и Молдове, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время нового подхода", – добавила она.