Зеленский: Не будет никаких "Минсков-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения

Он напомнил, что в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил украинскую "формулу мира".
"Я хочу, чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "как-нибудь" – по точной формулировке генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минсков-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения", – сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что если действий по восстановлению мира не будет, "то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы".
"Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Уверен, что сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Саммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября.
Зеленский во время выступления представил тезисы украинской "формулы мира", среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения в будущем.