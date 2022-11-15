Зеленский: Не будет никаких "Минсков-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения

Он напомнил, что в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил украинскую "формулу мира".

"Я хочу, чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "как-нибудь" – по точной формулировке генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минсков-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что если действий по восстановлению мира не будет, "то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы".

"Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Уверен, что сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Саммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября.

Зеленский во время выступления представил тезисы украинской "формулы мира", среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.