Путин в войне против Украины потерпел неудачу по всем направлениям – генерал Милли

Его цитирует пресс-служба Пентагона 7 декабря.
Милли отметил, украинская армия отразила первоначальную атаку РФ на Киев, а также совершила контрнаступление в Харьковской области и вытеснила россиян из Херсона. В то же время, по словам генерала, российские оккупанты все еще занимают часть украинской территории.
"Но в эту минуту ситуация на земле… такова, что линии стабилизируются, и с наступлением зимы все немного замедляется из-за мороза. Позже появится потенциальная возможность для наступления... Так что посмотрим, что произойдет в связи с этим", – сказал Милли.
Генерал отметил, что ракетными ударами по критической инфраструктуре Россия пытается "сломать хребет и сломить волю украинского народа".
"Вы увидите, что это не ломает хребет, а повышает уровень устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа", – добавил Милли.
Он отметил, что для продолжения контрнаступления украинские военные не зависят от критической инфраструктуры.
В то же время строки продолжения войны Милли прогнозировать не стал, но напомнил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) в отчете за 6 декабря подчеркнули, Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине. В ISW отметили, что российское информационное пространство позитивно отреагировало на утверждения Путина и выдвинуло дополнительные условия для затягивания войны. Один блогер, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска начали получать значимые победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.