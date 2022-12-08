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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин в войне против Украины потерпел неудачу по всем направлениям – генерал Милли

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США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, заявил Милли
США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, заявил Милли
Фото: EPA

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что президент РФ Владимир Путин в войне против Украины потерпел неудачу по всем направлениям. Об этом он сказал во время заседания совета главных исполнительных директоров Wall Street Journal в Вашингтоне (США).

Его цитирует пресс-служба Пентагона 7 декабря.

Милли отметил, украинская армия отразила первоначальную атаку РФ на Киев, а также совершила контрнаступление в Харьковской области и вытеснила россиян из Херсона. В то же время, по словам генерала, российские оккупанты все еще занимают часть украинской территории.

"Но в эту минуту ситуация на земле… такова, что линии стабилизируются, и с наступлением зимы все немного замедляется из-за мороза. Позже появится потенциальная возможность для наступления... Так что посмотрим, что произойдет в связи с этим", – сказал Милли.

Генерал отметил, что ракетными ударами по критической инфраструктуре Россия пытается "сломать хребет и сломить волю украинского народа". 

"Вы увидите, что это не ломает хребет, а повышает уровень устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа", – добавил Милли.

Он отметил, что для продолжения контрнаступления украинские военные не зависят от критической инфраструктуры.

В то же время строки продолжения войны Милли прогнозировать не стал, но напомнил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) в отчете за 6 декабря подчеркнули, Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине. В ISW отметили, что российское информационное пространство позитивно отреагировало на утверждения Путина и выдвинуло дополнительные условия для затягивания войны. Один блогер, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска начали получать значимые победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.

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