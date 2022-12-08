Путин в войне против Украины потерпел неудачу по всем направлениям – генерал Милли

Его цитирует пресс-служба Пентагона 7 декабря.

Милли отметил, украинская армия отразила первоначальную атаку РФ на Киев, а также совершила контрнаступление в Харьковской области и вытеснила россиян из Херсона. В то же время, по словам генерала, российские оккупанты все еще занимают часть украинской территории.

"Но в эту минуту ситуация на земле… такова, что линии стабилизируются, и с наступлением зимы все немного замедляется из-за мороза. Позже появится потенциальная возможность для наступления... Так что посмотрим, что произойдет в связи с этим", – сказал Милли.

Генерал отметил, что ракетными ударами по критической инфраструктуре Россия пытается "сломать хребет и сломить волю украинского народа".

"Вы увидите, что это не ломает хребет, а повышает уровень устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа", – добавил Милли.

Он отметил, что для продолжения контрнаступления украинские военные не зависят от критической инфраструктуры.

В то же время строки продолжения войны Милли прогнозировать не стал, но напомнил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.