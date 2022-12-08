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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин создает условия для затяжной войны в Украине – Институт исследования войны

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ISW: Путин заставляет российскую аудиторию ожидать затяжной, изматывающей войны в Украине
ISW: Путин заставляет российскую аудиторию ожидать затяжной, изматывающей войны в Украине
Фото: EPA

Российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине. Об этом заявили аналитики американского Института исследования войны (ISW).

Эксперты напомнили, что во время встречи с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что война в Украине может быть "длительным процессом", а приобретение новых территорий – существенным результатом этого процесса для России.

"Путин выгодно сравнил себя с русским царем Петром Великим, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал и Петр Великий. Это обращение к российской имперской истории явно отображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и максималистские. Путин заставляет российскую аудиторию ожидать затяжной, изматывающей войны в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий", – подчеркивают аналитики.

В ISW добавили, что российское информационное пространство позитивно отреагировало на утверждения Путина и выдвинуло дополнительные условия для затягивания войны. Один блогер, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска начали получать значимые победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.

"ISW ранее отмечал, что Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета после того, как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели. Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах. Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы преследовать свои цели, не достигая их в полной мере", – подытожили эксперты.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, война, Кремль, захват, наступление, война России против Украины, ISW
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