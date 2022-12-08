Путин заявил, что националисты в Польше якобы "спят и видят", как забрать украинские территории, а "настоящим гарантом" суверенитета Украины могла бы быть Россия

"Что касается властей соседей наших, той же Польши, националистические элементы спят и видят, как вернуть так называемые свои исторические территории, забрать территории, которые Украина получила после Второй мировой войны", – высказался Путин.
Он утверждает, что польские националисты будут к этому стремиться, "кто бы что ни говорил". По мнению Путина, "мы это видим из их литературы, выступлений, рассуждений".
Президент страны-оккупанта заявил, что "бывшие территории Польши" советская Украина получила по решению советского вождя Иосифа Сталина.
"Я уже говорил и хочу повторить: единственным гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия", – утверждает Путин, обращаясь, по его словам, к "будущим украинским политикам".
Российская верхушка постоянно возвращается к теме "аннексии" Западной Украины, в которой якобы заинтересована Польша. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 30 ноября в интервью российскому государственному информагентству "РИА Новости" заявил о якобы усиленной подготовке, которую ведет Польша для "присоединения" Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Фактов российский разведчик не предоставил, сославшись на "поступающую в СВР информацию".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил о смехотворности попыток Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной, назвав их "примитивной попыткой Кремля посеять недоверие среди друзей".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину официальные лица России и российские пропагандисты неоднократно распространяли дезинформацию, что Польша якобы хочет захватить западные области Украины. В частности, 4 ноября об этом сказал президент РФ Владимир Путин. "Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то – она жива. И идея поглощения Украины – она никуда не делась", – заявил он.
Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарын назвал слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу западной части Украины. Жарын подчеркнул: если посмотреть шире, то очевидно, кто является поджигателем войны и создает угрозу безопасности в Центральной Европе.
Подоляк на подобные заявления представителей России ранее отвечал, что в мире "не все такие варвары", как она. "Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи", – подчеркнул он.