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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил, что националисты в Польше якобы "спят и видят", как забрать украинские территории, а "настоящим гарантом" суверенитета Украины могла бы быть Россия

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Путин вновь заговорил о том, что в Польше якобы хотят "присоединить" к себе Западную Украину
Путин вновь заговорил о том, что в Польше якобы хотят "присоединить" к себе Западную Украину
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин вновь заговорил о якобы существующих в Польше настроениях "присоединить" к себе часть территории Украины. Соответствующий видеофрагмент выступления главы Кремля во время встречи с членами Совета по правам человека РФ обнародовал Telegram-канал "Смотри".

"Что касается властей соседей наших, той же Польши, националистические элементы спят и видят, как вернуть так называемые свои исторические территории, забрать территории, которые Украина получила после Второй мировой войны", – высказался Путин.

Он утверждает, что польские националисты будут к этому стремиться, "кто бы что ни говорил". По мнению Путина, "мы это видим из их литературы, выступлений, рассуждений".

Президент страны-оккупанта заявил, что "бывшие территории Польши" советская Украина получила по решению советского вождя Иосифа Сталина.

"Я уже говорил и хочу повторить: единственным гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия", – утверждает Путин, обращаясь, по его словам, к "будущим украинским политикам".

Российская верхушка постоянно возвращается к теме "аннексии" Западной Украины, в которой якобы заинтересована Польша. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 30 ноября в интервью российскому государственному информагентству "РИА Новости" заявил о якобы усиленной подготовке, которую ведет Польша для "присоединения" Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Фактов российский разведчик не предоставил, сославшись на "поступающую в СВР информацию".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил о смехотворности попыток Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной, назвав их "примитивной попыткой Кремля посеять недоверие среди друзей".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину официальные лица России и российские пропагандисты неоднократно распространяли дезинформацию, что Польша якобы хочет захватить западные области Украины. В частности, 4 ноября об этом сказал президент РФ Владимир Путин. "Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то – она жива. И идея поглощения Украины – она никуда не делась", – заявил он.

Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарын назвал слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу западной части Украины. Жарын подчеркнул: если посмотреть шире, то очевидно, кто является поджигателем войны и создает угрозу безопасности в Центральной Европе.

Подоляк на подобные заявления представителей России ранее отвечал, что в мире "не все такие варвары", как она. "Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи", – подчеркнул он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Иосиф Сталин, Польша, Кремль, Сергей Нарышкин, оккупация, аннексия, Варшава, вторжение, политика, националисты, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, СВР, присоединение, дезинформация, границы, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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