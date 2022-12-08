Путин заявил, что националисты в Польше якобы "спят и видят", как забрать украинские территории, а "настоящим гарантом" суверенитета Украины могла бы быть Россия

Путин вновь заговорил о том, что в Польше якобы хотят "присоединить" к себе Западную Украину Фото: EPA

"Что касается властей соседей наших, той же Польши, националистические элементы спят и видят, как вернуть так называемые свои исторические территории, забрать территории, которые Украина получила после Второй мировой войны", – высказался Путин.

Он утверждает, что польские националисты будут к этому стремиться, "кто бы что ни говорил". По мнению Путина, "мы это видим из их литературы, выступлений, рассуждений".

Президент страны-оккупанта заявил, что "бывшие территории Польши" советская Украина получила по решению советского вождя Иосифа Сталина.

"Я уже говорил и хочу повторить: единственным гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия", – утверждает Путин, обращаясь, по его словам, к "будущим украинским политикам".

Российская верхушка постоянно возвращается к теме "аннексии" Западной Украины, в которой якобы заинтересована Польша. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 30 ноября в интервью российскому государственному информагентству "РИА Новости" заявил о якобы усиленной подготовке, которую ведет Польша для "присоединения" Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Фактов российский разведчик не предоставил, сославшись на "поступающую в СВР информацию".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил о смехотворности попыток Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной, назвав их "примитивной попыткой Кремля посеять недоверие среди друзей".