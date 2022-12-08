Путин мог вывести в панамский офшор более $1 млрд и построить себе яхту на часть этой суммы – СМИ

Друзья Путина могли помочь ему разбогатеть более чем на $1 млрд, выступив в качестве подставных лиц, утверждает "Досье" Фото: EPA

Путин с высокой долей вероятности мог получить через подставное лицо $1,12 млрд от перепродажи российской газовой компании "Ямал СПГ", вывести их в панамский офшор и купить на часть этих денег яхту Graceful, утверждает "Досье".

В материале центра говорится, что в начале нулевых однокурсник будущего президента РФ по юридическому факультету СПбГУ и его дальний родственник (женат на двоюродной сестре Путина Любови Кругловой) Виктор Хмарин сделал друга детства Путина Петра Колбина, работавшего до этого мясником, номинальным владельцем компании "Разноэкспорт".

"Досье" выяснило, что в 2003 году компания приобрела фирму "ЯмалИнвест", которая занималась поставками оборудования для "Газпрома". Позже Колбин стал одним из трех акционеров компании "Ямал СПГ" – крупного предприятия по добыче и переработке сжиженного природного газа, строительство которого курировал лично Путин.

Колбину, как отмечает "Досье", принадлежали 25,1% акций "Ямал СПГ". Двумя другими акционерами были компания "Новатэк", принадлежащая миллиардеру Леониду Михельсону (она владела 51% акций), и близкий к Путину миллиардер Геннадий Тимченко (ему принадлежали 23,9% ценных бумаг), который также с детства дружил с Колбиным. Расследователи указывают, что Колбин стал основным партнером Тимченко с начала 2000-х годов.

Центр "Досье" отследил, что в 2011 году доли Колбина и Тимченко были выкуплены, при этом деньги с этой продажи – те самые $1,12 млрд – достались панамскому офшору Колбина Mischositos Investment S.A.

Колбин, уточняют расследователи, умер в 2018 году, после его смерти его имущество унаследовали жена и частично – сын.

В центре "Досье" считают, что бенефициаром панамской компании, предположительно, является сам Путин.

"Это могло бы так и остаться тайной, но президента подвела любовь к роскоши", – отметили расследователи.

По их данным, именно Mischositos Investment S.A. оплачивала постройку 82-метровой яхты Graceful стоимостью около $100 млн.

Graceful – предположительно, яхта Путина. Это подтверждается несколькими косвенными доказательствами. Так, маршрут судна неоднократно совпадал с графиком президента, особенно часто судно появлялось у берегов Сочи, где располагаются резиденция президента "Бочаров Ручей" и дворец на мысе Идокопас, предположительно, принадлежащий руководителю страны-оккупанта.

Отмечается, что официальный владелец яхты – компания "Аргумент", соучредителями которой являются глава управления делами президента России Александр Колпаков и начальник воинской части 1473 Федеральной службы охраны РФ Олег Кузнецов. Как упоминает "Досье", жены Колпакова и Кузнецова владели компанией, управлявшей всем комплексом на мысе Идокопас, а сами офицеры ФСО непосредственно занимались строительством дворца.