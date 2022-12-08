Путин мог вывести в панамский офшор более $1 млрд и построить себе яхту на часть этой суммы – СМИ

Путин с высокой долей вероятности мог получить через подставное лицо $1,12 млрд от перепродажи российской газовой компании "Ямал СПГ", вывести их в панамский офшор и купить на часть этих денег яхту Graceful, утверждает "Досье".
В материале центра говорится, что в начале нулевых однокурсник будущего президента РФ по юридическому факультету СПбГУ и его дальний родственник (женат на двоюродной сестре Путина Любови Кругловой) Виктор Хмарин сделал друга детства Путина Петра Колбина, работавшего до этого мясником, номинальным владельцем компании "Разноэкспорт".
"Досье" выяснило, что в 2003 году компания приобрела фирму "ЯмалИнвест", которая занималась поставками оборудования для "Газпрома". Позже Колбин стал одним из трех акционеров компании "Ямал СПГ" – крупного предприятия по добыче и переработке сжиженного природного газа, строительство которого курировал лично Путин.
Колбину, как отмечает "Досье", принадлежали 25,1% акций "Ямал СПГ". Двумя другими акционерами были компания "Новатэк", принадлежащая миллиардеру Леониду Михельсону (она владела 51% акций), и близкий к Путину миллиардер Геннадий Тимченко (ему принадлежали 23,9% ценных бумаг), который также с детства дружил с Колбиным. Расследователи указывают, что Колбин стал основным партнером Тимченко с начала 2000-х годов.
Центр "Досье" отследил, что в 2011 году доли Колбина и Тимченко были выкуплены, при этом деньги с этой продажи – те самые $1,12 млрд – достались панамскому офшору Колбина Mischositos Investment S.A.
Колбин, уточняют расследователи, умер в 2018 году, после его смерти его имущество унаследовали жена и частично – сын.
В центре "Досье" считают, что бенефициаром панамской компании, предположительно, является сам Путин.
"Это могло бы так и остаться тайной, но президента подвела любовь к роскоши", – отметили расследователи.
По их данным, именно Mischositos Investment S.A. оплачивала постройку 82-метровой яхты Graceful стоимостью около $100 млн.
Graceful – предположительно, яхта Путина. Это подтверждается несколькими косвенными доказательствами. Так, маршрут судна неоднократно совпадал с графиком президента, особенно часто судно появлялось у берегов Сочи, где располагаются резиденция президента "Бочаров Ручей" и дворец на мысе Идокопас, предположительно, принадлежащий руководителю страны-оккупанта.
Отмечается, что официальный владелец яхты – компания "Аргумент", соучредителями которой являются глава управления делами президента России Александр Колпаков и начальник воинской части 1473 Федеральной службы охраны РФ Олег Кузнецов. Как упоминает "Досье", жены Колпакова и Кузнецова владели компанией, управлявшей всем комплексом на мысе Идокопас, а сами офицеры ФСО непосредственно занимались строительством дворца.
В расследовании "Досье", опубликованном 7 сентября, утверждалось, что еще одну яхту, "Шехерезада", российские олигархи подарили Путину на Новый год, а ее строительство обошлось в €583 млн. По данным The New York Times, стоимость "Шахерезады" – $700 млн. Согласно информации NYT, "Шехерезада" плавала в Сочи летом 2020-го и 2021 годов, когда в период пандемии коронавируса Путин проводил там много времени.
В марте расследователи нашли у Путина еще одну яхту – Nega, которую президент РФ использует для путешествий по северу России.
Всего у президента РФ как минимум шесть яхт, сообщил "Полигон". Кроме Scheherazade, Nega и Graceful, пришвартованной в Калининграде, где ее прячут от санкций, это 57-метровая Olympia стоимостью $37 млн, подаренная бизнесменом Романом Абрамовичем; 54-метровая яхта "Чайка" стоимостью €30 млн; 46-метровая Shellest стоимостью $23,9 млн, предназначенная для поездок к мысу Идокопас на побережье Черного моря, где располагается дворец Путина.
140-метровую яхту "Шехерезада", которая ходит под флагом Каймановых Островов, власти Италии арестовали 5 мая в порту Марина-ди-Каррара в Тоскане. В рамках санкций с февраля были арестованы также яхты многих российских бизнесменов, близких к президенту РФ.
7 сентября Путин заявил, что арест яхт станет для российских олигархов "уроком". По его словам, если бы бизнесмены держали свои "лодки" в России, то от введения санкций "ничего бы не потеряли".