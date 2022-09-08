Олигархи подарили Путину на Новый год яхту стоимостью €583 млн, деньги собирал Тимченко – расследование

После ареста "Шехерезады" в Италии в мае 2022 года о праве собственности на судно в письме к итальянским властямзаявил бывший президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов, пишет "Досье", опираясь на материалы совместного расследования, которое ведут правоохранительные органы Испании, Италии, Германии и Финляндии

Как выяснили расследователи, на бизнесмена записаны также 106-метровая яхта "Амадея", которую власти США называют собственностью находящегося под санкциями миллиардера Сулеймана Керимова, и 135-метровая "Кресент", которую власти Испании задержали как собственность Игоря Сечина (верным соратником которого, по цитируемым "Досье" заявлениям росСМИ, является Худайнатов).

Расследователи при этом утверждают, что Худайнатов "не настолько богат", чтобы владеть всеми этими яхтами. Как указывает "Досье", бизнесмен выполняет функции подставного лица для Путина и людей из его окружения, на него записывали дорогостоящие суда.

На основе изъятых документов власти ЕС установили, что стоимость яхты "Шахерезада" составила чуть больше €583,1 млн, сказано в расследовании. Деньги переводили пять компаний: Alera Assets – €225,9 млн, Diams Overseas – €288,4 млн, High Definition — €60 млн, Imperial Yachts – €3,9 млн, Onda Mare – €3,9 млн. Отправитель двух переводов на €1,1 млн не известен.

Как минимум один из этих офшоров может быть напрямую связан с российскими бизнесменами, утверждает "Досье". Расследователи называют владельцем компании High Definition совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Неназванный источник проекта утверждает, что Магомедов – один из олигархов, даривших Путину "Шехерезаду".

По утверждению "Досье", деньги на новогодний подарок собирал миллиардер Геннадий Тимченко. Магомедов является давним знакомым Тимченко – они играли в хоккей в одной команде. Других дарителей, кроме этих двоих, расследователи не называют.