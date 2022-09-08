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Олигархи подарили Путину на Новый год яхту стоимостью €583 млн, деньги собирал Тимченко – расследование

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Расследователи пришли к выводу, что "Шехерезада" - новогодний подарок Путину от олигархов
Расследователи пришли к выводу, что "Шехерезада" - новогодний подарок Путину от олигархов
Скриншот: superyachttimes.com

Строительство яхты "Шехерезада" обошлось в €583 млн, российские олигархи подарили ее президенту России Владимиру Путину на Новый год, утверждается в материале расследовательского центра "Досье", опубликованном 7 сентября.

После ареста "Шехерезады" в Италии в мае 2022 года о праве собственности на судно в письме к итальянским властямзаявил бывший президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов, пишет "Досье", опираясь на материалы совместного расследования, которое ведут правоохранительные органы Испании, Италии, Германии и Финляндии

Как выяснили расследователи, на бизнесмена записаны также 106-метровая яхта "Амадея", которую власти США называют собственностью находящегося под санкциями миллиардера Сулеймана Керимова, и 135-метровая "Кресент", которую власти Испании задержали как собственность Игоря Сечина (верным соратником которого, по цитируемым "Досье" заявлениям росСМИ, является Худайнатов).

Расследователи при этом утверждают, что Худайнатов "не настолько богат", чтобы владеть всеми этими яхтами. Как указывает "Досье", бизнесмен выполняет функции подставного лица для Путина и людей из его окружения, на него записывали дорогостоящие суда.

На основе изъятых документов власти ЕС установили, что стоимость яхты "Шахерезада" составила чуть больше 583,1 млн, сказано в расследовании. Деньги переводили пять компаний: Alera Assets – €225,9 млн, Diams Overseas – €288,4 млн, High Definition — €60 млн, Imperial Yachts – €3,9 млн, Onda Mare – €3,9 млн. Отправитель двух переводов на €1,1 млн не известен.

Как минимум один из этих офшоров может быть напрямую связан с российскими бизнесменами, утверждает "Досье". Расследователи называют владельцем компании High Definition совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Неназванный источник проекта утверждает, что Магомедов – один из олигархов, даривших Путину "Шехерезаду".

По утверждению "Досье", деньги на новогодний подарок собирал миллиардер Геннадий Тимченко. Магомедов является давним знакомым Тимченко – они играли в хоккей в одной команде.  Других дарителей, кроме этих двоих, расследователи не называют.

Контекст:

По данным The New York Times, стоимость "Шахерезады" – $700 млн. Согласно информации NYT, "Шехерезада" плавала в Сочи летом 2020-го и 2021 годов, когда в период пандемии коронавируса Путин проводил там много времени.

Кроме того, о том, что яхта предназначена для Путина, заявлял, по данным издания, один из членов экипажа. Известно, что экипаж судна сформирован из сотрудников Федеральной службы охраны (это выяснила команда Алексея Навального).

В марте расследователи нашли у Путина еще одну яхту – Nega, которую президент РФ использует для путешествий по северу России.

Всего у президента РФ как минимум шесть яхт, сообщил "Полигон". Кроме Scheherazade и Nega, это 82-метровая яхта Graceful  стоимостью $100 млн, пришвартованная в Калининграде; 57-метровая Olympia стоимостью $37 млн, подаренная бизнесменом Романом Абрамовичем; 54-метровая яхта "Чайка" стоимостью €30 млн; 46-метровая Shellest стоимостью $23,9 млн, предназначенная для поездок к мысу Идокопас на побережье Черного моря, где располагается дворец Путина.

140-метровую яхту "Шехерезада", которая ходит под флагом Каймановых Островов, власти Италии арестовали 5 мая в порту Марина-ди-Каррара в Тоскане. В рамках санкций с февраля были арестованы также яхты многих российских бизнесменов, близких к президенту РФ.

7 сентября Путин заявил, что арест яхт станет для российских олигархов "уроком". По его словам, если бы бизнесмены держали свои "лодки" в России, то от введения санкций "ничего бы не потеряли".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Новый год, Италия, санкции, Кремль, арест, Роснефть, Сочи, Геннадий Тимченко, расследование, олигархи, яхта, судно, миллиардер
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