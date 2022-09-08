Путин заявил, что арест яхт станет уроком для олигархов из РФ: Предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали

По словам Путина, он "предупреждал" российских олигархов о последствиях хранения имущества вне юрисдикции РФ и ситуация станет для них "уроком".

"Многим я в свое время говорил, знаете: "Набегаетесь, защищая свои интересы". У них там что-то арестовали — счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры", – заявил президент РФ во Владивостоке во время Восточного экономического форума 2022.

По убеждению Путина, если бы имущество олигархов находилось в России, а не в других странах, после введения санкций они бы "ничего не потеряли". Наоборот – получили бы прибыль от вложенных в РФ денег, добавил российский президент.