Путин заявил, что арест яхт станет уроком для олигархов из РФ: Предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали

По словам Путина, он "предупреждал" российских олигархов о последствиях хранения имущества вне юрисдикции РФ и ситуация станет для них "уроком".
"Многим я в свое время говорил, знаете: "Набегаетесь, защищая свои интересы". У них там что-то арестовали — счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры", – заявил президент РФ во Владивостоке во время Восточного экономического форума 2022.
По убеждению Путина, если бы имущество олигархов находилось в России, а не в других странах, после введения санкций они бы "ничего не потеряли". Наоборот – получили бы прибыль от вложенных в РФ денег, добавил российский президент.
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.
В Италии арестовали самую большую парусную яхту в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, а также 140-метровую яхту "Шехерезада" стоимостью $700 млн, которую связывают с Путиным. Всего у президента РФ как минимум шесть яхт, сообщил "Полигон".
В августе на аукцион в Гибралтаре выставили яхту Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, попавшего под санкции Запада в связи с полномасштабной российской агрессией в Украине. Axioma стала первой суперъяхтой, выставленной на публичные торги после заморозки активов российских олигархов.