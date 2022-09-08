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Путин заявил, что арест яхт станет уроком для олигархов из РФ: Предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали

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Яхту "Шехерезада", арестованную в результате введения санкций против РФ, связывают с Путиным
Яхту "Шехерезада", арестованную в результате введения санкций против РФ, связывают с Путиным
Скриншот: Gibraltar Yachting / YouTube

Президент России Владимир Путин считает, что российским олигархам следовало держать свои яхты в России, чтобы избежать их ареста из-за санкций. Об этом сообщает 7 сентября российское издание "Коммерсантъ".

По словам Путина, он "предупреждал" российских олигархов о последствиях хранения имущества вне юрисдикции РФ и ситуация станет для них "уроком".

"Многим я в свое время говорил, знаете: "Набегаетесь, защищая свои интересы". У них там что-то арестовали — счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры", – заявил президент РФ во Владивостоке во время Восточного экономического форума 2022.

По убеждению Путина, если бы имущество олигархов находилось в России, а не в других странах, после введения санкций они бы "ничего не потеряли". Наоборот – получили бы прибыль от вложенных в РФ денег, добавил российский президент.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

В Италии арестовали самую большую парусную яхту в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, а также 140-метровую яхту "Шехерезада" стоимостью $700 млн, которую связывают с Путиным. Всего у президента РФ как минимум шесть яхт, сообщил "Полигон".

В августе на аукцион в Гибралтаре выставили яхту Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, попавшего под санкции Запада в связи с полномасштабной российской агрессией в Украине. Axioma стала первой суперъяхтой, выставленной на публичные торги после заморозки активов российских олигархов. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, бизнес, вторжение, олигархи, страна-агрессор, российская агрессия, яхта, война России против Украины, предприниматели, миллиардер, бизнесмен, россияне
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