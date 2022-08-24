В Европе впервые продали на аукционе конфискованную яхту российского бизнесмена

Судно было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте Фото: marinetraffic.com

Axioma стала первой суперяхтой российского подсанкционного бизнесмена, проданной на аукционе в Европе. Всего на аукцион было подано 63 заявки, но сколько заплатил победитель и кем он является, станет известно не ранее, чем чрез две недели.

72-метровая Axioma ушла с молотка в пользу американского инвестиционного банка JP Morgan, утверждающего, что владелец яхты должен ему более 20 миллионов долларов.

Судно с шестью гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте.

Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющейся поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром". Он попал под санкции со стороны Великобритании, ЕС и США после вторжения РФ в Украину.