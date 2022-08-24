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В Европе впервые продали на аукционе конфискованную яхту российского бизнесмена

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Судно было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте
Судно было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте
Фото: marinetraffic.com

На аукционе в Гибралтаре 23 августа продали суперяхту Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, попавшего под санкции Запада в связи с полномасштабной российской агрессией в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Axioma стала первой суперяхтой российского подсанкционного бизнесмена, проданной на аукционе в Европе. Всего на аукцион было подано 63 заявки, но сколько заплатил победитель и кем он является, станет известно не ранее, чем чрез две недели.

72-метровая Axioma ушла с молотка в пользу американского инвестиционного банка JP Morgan, утверждающего, что владелец яхты должен ему более 20 миллионов долларов.

Судно с шестью гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте.

Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющейся поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром". Он попал под санкции со стороны Великобритании, ЕС и США после вторжения РФ в Украину.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, аукцион, яхта, война России против Украины
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