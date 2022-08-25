У берегов Италии затонула яхта, принадлежащая российскому бизнесмену

Судно Life Saga было построено в 2007 году в Монако Фото: marinetraffic.com

Инцидент произошел около города Милаццо. Яхта под флагом Каймановых Островов начала набирать воду на корму. Тогда капитан судна подал сигнал бедствия, и береговая охрана эвакуировала четырех пассажиров и одного члена экипажа.

Еще четверо остались на борту, чтобы устранить проблему. Однако на следующий день Life Saga начала тонуть, и остальных людей на яхте пришлось также эвакуировать.

Спасатели пытались отбуксировать яхту к берегу, но по пути корабль начал сильно крениться на правый борт. На кадрах, снятых итальянской береговой охраной, запечатлено, как корма яхты исчезает под водой.

Судно Life Saga было построено в 2007 году в Монако компанией Monaco Yachting & Technologies. Стоимость яхты оценивается в $50 млн.