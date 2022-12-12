Яценюк: Может ли Путин рассматривать вопрос, как спасти свою задницу? Ну, конечно, может

"[Политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас] Галлямов рассказал, что в Кремле продолжается работа над проектом "Ноев ковчег" – план побега Путина в Венесуэлу. Верите ли вы в это? И если это произойдет, достанет ли мир Путина даже в Венесуэле", – поинтересовался Гордон.

"Теоретически могут быть любые теории заговора. Может ли рассматривать Путин вопрос, как спасти свою задницу? Ну, конечно, может. Мы ведь говорили о том, что не исключено, что сейчас уже часть российской так называемой элиты думает о жизни без Путина или о жизни после Путина. Потому что есть и жизнь без Путина – это его устранение каким-то образом, чего я на данном этапе не вижу. Это такое, у нас желание верить в это. А жизнь после Путина точно наступит, потому что это физиология", – отметил Яценюк.

Он убежден, что российский президент не сможет спрятаться от международного правосудия.

"Может ли быть такое, что они рассматривают какой-то план куда-то эвакуировать Путина? Теоретически все возможно. Но в современном мире нет ни одного места, где можно спрятаться", – подчеркнул Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube