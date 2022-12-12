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Яценюк: Может ли Путин рассматривать вопрос, как спасти свою задницу? Ну, конечно, может

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Яценюк: Не исключено, что часть российской элиты думает о жизни без Путина
Яценюк: Не исключено, что часть российской элиты думает о жизни без Путина
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Президент РФ Владимир Путин может планировать свой побег из страны в случае угрозы его жизни, но в мире нет таких мест, где он сможет скрыться. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"[Политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас] Галлямов рассказал, что в Кремле продолжается работа над проектом "Ноев ковчег" – план побега Путина в Венесуэлу. Верите ли вы в это? И если это произойдет, достанет ли мир Путина даже в Венесуэле", – поинтересовался Гордон.

"Теоретически могут быть любые теории заговора. Может ли рассматривать Путин вопрос, как спасти свою задницу? Ну, конечно, может. Мы ведь говорили о том, что не исключено, что сейчас уже часть российской так называемой элиты думает о жизни без Путина или о жизни после Путина. Потому что есть и жизнь без Путина – это его устранение каким-то образом, чего я на данном этапе не вижу. Это такое, у нас желание верить в это. А жизнь после Путина точно наступит, потому что это физиология", – отметил Яценюк.

Он убежден, что российский президент не сможет спрятаться от международного правосудия.

"Может ли быть такое, что они рассматривают какой-то план куда-то эвакуировать Путина? Теоретически все возможно. Но в современном мире нет ни одного места, где можно спрятаться", – подчеркнул Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. 

При президентстве Путина Россия оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко прогнозирует, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Венесуэла, Кремль, побег, война России против Украины, интервью, власть
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