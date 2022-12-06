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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Россия должна быть ограничена военно, финансово, энергетически и геополитически. И тогда мне будет абсолютно до одного места, кто у них президент

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Яценюк: Ключевая проблема России, которая сегодня есть, это наличие ядерного оружия
Яценюк: Ключевая проблема России, которая сегодня есть, – это наличие ядерного оружия
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Чтобы Россия не имела возможности вести агрессивную внешнюю политику, она должна быть ограничена в военной, финансовой, энергетической и геополитической сферах. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Придет ли время, когда [президента РФ Владимир] Путина не будет? Это время точно придет. Это физиологический процесс. И это время придет. Кто придет на место Путина – это большой вопрос. Сегодня нам кажется, что хуже Путина быть не может. Ну бог его знает. Если российское общество будет развиваться так, как оно сейчас развивается, так еще может быть в квадрате или в кубе. Другой вопрос, что. И именно поэтому мы не можем зависеть от того, кто будет персонально возглавлять Кремль. Потому что если Кремль, вооруженный до зубов, с наполненными карманами долларов, евро и других валют от продажи нефти, газа и всего остального, останется, то не играет роли, кто там будет их так называемым президентом. Там же не выбирают, а назначают президентов. То есть это останется снова угрозой для Украины в первую очередь и для всего мира", – подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что, начав процесс демилитаризации России, Украина спасает весь мир.

"Поэтому нам нужно смотреть глобально на роль и место России в новой мировой системе координат. Мы не можем ориентироваться на Россию с точки зрения того, кто будет в Кремле. Мы должны исходить из того, не кто в Кремле, а что представляет собой Россия и как эта Россия должна быть ограничена в части применения агрессивной, жестокой, варварской политики по отношению как к своим соседям, так и ко всему миру. То есть это означает, что Россия не должна иметь возможности совершения актов агрессии против мира. Она должна быть ограничена военно, финансово, энергетически и геополитически. И тогда мне будет абсолютно до одного места, кто у них президент", – сказал экс-премьер.

По его словам, смена президента РФ не влияет на опасность, которую создает эта страна.

"Ключевая проблема России, которая сегодня есть, – это наличие ядерного оружия. И эту проблему мы никак не ликвидируем. Там есть смежные проблемы – то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, то, что она блокирует все решения в Организации Объединенных Наций. Эти проблемы теоретически решаемы. Проблему лишения России ядерного статуса практически невозможно решить. Но ограничение России в использовании ядерного оружия – это совершенно реалистично. И в принципе, отправленные сигналы и то, что сегодня уже болтовня о применении ядерного оружия или о "грязной бомбе" на три порядка ниже, чем было еще несколько месяцев назад, – это значит, что это сработало. По состоянию на сегодняшний день", – резюмировал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Украина, ядерное оружие, Кремль, война России против Украины
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