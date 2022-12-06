Яценюк: Россия должна быть ограничена военно, финансово, энергетически и геополитически. И тогда мне будет абсолютно до одного места, кто у них президент

"Придет ли время, когда [президента РФ Владимир] Путина не будет? Это время точно придет. Это физиологический процесс. И это время придет. Кто придет на место Путина – это большой вопрос. Сегодня нам кажется, что хуже Путина быть не может. Ну бог его знает. Если российское общество будет развиваться так, как оно сейчас развивается, так еще может быть в квадрате или в кубе. Другой вопрос, что. И именно поэтому мы не можем зависеть от того, кто будет персонально возглавлять Кремль. Потому что если Кремль, вооруженный до зубов, с наполненными карманами долларов, евро и других валют от продажи нефти, газа и всего остального, останется, то не играет роли, кто там будет их так называемым президентом. Там же не выбирают, а назначают президентов. То есть это останется снова угрозой для Украины в первую очередь и для всего мира", – подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что, начав процесс демилитаризации России, Украина спасает весь мир.

"Поэтому нам нужно смотреть глобально на роль и место России в новой мировой системе координат. Мы не можем ориентироваться на Россию с точки зрения того, кто будет в Кремле. Мы должны исходить из того, не кто в Кремле, а что представляет собой Россия и как эта Россия должна быть ограничена в части применения агрессивной, жестокой, варварской политики по отношению как к своим соседям, так и ко всему миру. То есть это означает, что Россия не должна иметь возможности совершения актов агрессии против мира. Она должна быть ограничена военно, финансово, энергетически и геополитически. И тогда мне будет абсолютно до одного места, кто у них президент", – сказал экс-премьер.

По его словам, смена президента РФ не влияет на опасность, которую создает эта страна.

"Ключевая проблема России, которая сегодня есть, – это наличие ядерного оружия. И эту проблему мы никак не ликвидируем. Там есть смежные проблемы – то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, то, что она блокирует все решения в Организации Объединенных Наций. Эти проблемы теоретически решаемы. Проблему лишения России ядерного статуса практически невозможно решить. Но ограничение России в использовании ядерного оружия – это совершенно реалистично. И в принципе, отправленные сигналы и то, что сегодня уже болтовня о применении ядерного оружия или о "грязной бомбе" на три порядка ниже, чем было еще несколько месяцев назад, – это значит, что это сработало. По состоянию на сегодняшний день", – резюмировал Яценюк.

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