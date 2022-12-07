Яценюк: Надеюсь, будет создан специальный суд по России и все эти скабеевы, захаровы – каждый из них будет подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений против Украины

"После 1949 года ни одна из международных судебных инстанций не получила права расследовать акт агрессии. Я думаю, что большие страны не были на тот момент заинтересованы в этом в силу разных причин, потому что было много разных агрессий. Сейчас ситуация изменилась. Я надеюсь, что будет создан отдельный специальный суд. И все эти скабеевы, все эти беевы-меевы, захаровы – я специально называю всех этих пешек [...] – они должны знать, что каждый из них рано или поздно получит повестку в этот суд. Что они будут подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений против Украины", – сказал он.
Яценюк подчеркнул, что это касается не только пропагандистов Ольги Скабеевой и Маргариты Симоньян, "которые истерят", президента России Владимира Путина, но и депутатов Государственной думы России.
"Те, кто принимал решения, те, кто прямо или косвенно поддерживал эти военные преступления, занимался пропагандой, а фактически – поддержкой, – это соучастники этого военного преступления, и они должны сидеть на скамье подсудимых", – объяснил экс-премьер Украины.
Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит. Читайте полную версию интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
С учетом территории, которую Россия захватила в 2014–2015 годах, сейчас она контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В конце лета – осенью украинской армии удалось деоккупировать почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также часть Херсонской, в том числе областной центр – Херсон.
После успешных контрнаступательных операций украинской армии риторика российских пропагандистов изменилась. Как отметила российская журналистка Ксения Ларина, пропагандисты дезориентированы. "Они уже говорят: "Нужно завалить хлебало эмоций". Таких выражений я не слышала давно", – сказала журналистка.
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал для оккупантов, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.
Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
30 ноября в МИД Франции объявили о начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине. Там отметили, что в ответ на предложение о создании спецтрибунала для РФ, которое озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Франция уже начала работу с европейскими и украинскими партнерами. Российский МИД "возмутился" из-за заявления Парижа.