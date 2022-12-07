Яценюк: Надеюсь, будет создан специальный суд по России и все эти скабеевы, захаровы – каждый из них будет подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений против Украины

"После 1949 года ни одна из международных судебных инстанций не получила права расследовать акт агрессии. Я думаю, что большие страны не были на тот момент заинтересованы в этом в силу разных причин, потому что было много разных агрессий. Сейчас ситуация изменилась. Я надеюсь, что будет создан отдельный специальный суд. И все эти скабеевы, все эти беевы-меевы, захаровы – я специально называю всех этих пешек [...] – они должны знать, что каждый из них рано или поздно получит повестку в этот суд. Что они будут подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений против Украины", – сказал он.

Яценюк подчеркнул, что это касается не только пропагандистов Ольги Скабеевой и Маргариты Симоньян, "которые истерят", президента России Владимира Путина, но и депутатов Государственной думы России.

"Те, кто принимал решения, те, кто прямо или косвенно поддерживал эти военные преступления, занимался пропагандой, а фактически – поддержкой, – это соучастники этого военного преступления, и они должны сидеть на скамье подсудимых", – объяснил экс-премьер Украины.

Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит. Читайте полную версию интервью

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