Российский МИД "возмутился" из-за заявления Франции о создании спецтрибунала для РФ

Соответствующее заявление 2 декабря опубликовано в Facebook российского внешнеполитического ведомства.
"Возмущены заявлением министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего специального трибунала по преступлениям агрессии России", – говорится в сообщении.
В МИД РФ обвинили страны Запада в попытке "продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной судебной инстанции".
"Нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм – очередной пример практики двойных стандартов Запада. Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Франции заявили 30 ноября, что начата работа по созданию специального трибунала для РФ.
"Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.
Французский МИД отмечает, что в ответ на предложение о создании спецтрибунала для России, которое озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Франция уже начала работу с европейскими и украинскими партнерами.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.
Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.