Российский МИД "возмутился" из-за заявления Франции о создании спецтрибунала для РФ

В МИД РФ обвинили страны Запада в попытке "продвигать идею" о создании "политизированной судебной инстанции" Фото: depositphotos.com

Соответствующее заявление 2 декабря опубликовано в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

"Возмущены заявлением министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего специального трибунала по преступлениям агрессии России", – говорится в сообщении.

В МИД РФ обвинили страны Запада в попытке "продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной судебной инстанции".

"Нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм – очередной пример практики двойных стандартов Запада. Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Франции заявили 30 ноября, что начата работа по созданию специального трибунала для РФ.

"Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Французский МИД отмечает, что в ответ на предложение о создании спецтрибунала для России, которое озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Франция уже начала работу с европейскими и украинскими партнерами.