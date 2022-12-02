ГОРДОН
 
 
МИР

Российский МИД "возмутился" из-за заявления Франции о создании спецтрибунала для РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МИД РФ обвинили страны Запада в попытке "продвигать идею" о создании "политизированной судебной инстанции"
В МИД РФ обвинили страны Запада в попытке "продвигать идею" о создании "политизированной судебной инстанции"
Фото: depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление МИД Франции о начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений РФ в Украине.

Соответствующее заявление 2 декабря опубликовано в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

"Возмущены заявлением министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего специального трибунала по преступлениям агрессии России", – говорится в сообщении.

В МИД РФ обвинили страны Запада в попытке "продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной судебной инстанции".

"Нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм – очередной пример практики двойных стандартов Запада. Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/pfbid0tgf9PEcVv9LrBacEzg7C8pJgLBX9pPWCpG9YAirAoqauszPenyGKBZCrZBtDDU6ml

В МИД Франции заявили 30 ноября, что начата работа по созданию специального трибунала для РФ.

"Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Французский МИД отмечает, что в ответ на предложение о создании спецтрибунала для России, которое озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Франция уже начала работу с европейскими и украинскими партнерами.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.

Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Теги: Россия, Украина, Франция, МИД России, МИД Франции, агрессия, расследование, преступление, война России против Украины, трибунал, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Эта зима самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (285154)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (118240)
3
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (71302)
4
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (49350)
5
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (44655)
6
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (38925)
7
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки (35662)
8
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (35028)
 
 
 
 