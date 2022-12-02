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"Не имеем права дать Путину шанс на успех его шантажа". Кулеба призвал ОБСЕ поддержать создание спецтрибунала по преступлениям России в Украине

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Будущий судебный процесс против РФ будет иметь важное значение для признания нарушения международного права, отметил Кулеба
Будущий судебный процесс против РФ будет иметь важное значение для признания нарушения международного права, отметил Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше 1 декабря указал роль организации в восстановлении мира в Европе.

Об этом сообщил пресс-центр МИД.

"ОБСЕ должна продемонстрировать бескомпромиссную борьбу за принципы, на которых основана эта организация. Для продолжительного мира в Европе необходимы победа Украины [в войне против РФ] и восстановление ее международно признанных границ", – отметил Кулеба.

По его словам, России, которая запускает ракеты по критической гражданской инфраструктуре Украины, подстрекает на гостелевидении к геноциду против украинцев, а также продолжает войну, "не место" на заседании ОБСЕ.

Кулеба призвал партнеров поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

"Будущий судебный процесс будет иметь важное значение для признания нарушения международного права и официальных извинений со стороны российского государства за совершенные преступления как одной из ключевых гарантий неповторения агрессии, – сказал Кулеба. – Время пустых компромиссов прошло. Слишком много человеческих жизней унесла неспровоцированная агрессия. Мы не имеем права дать [президенту РФ Владимиру] Путину шанс на успех его шантажа. Ответственность лежит на нас".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.

Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Польша, ОБСЕ, МИД Украины, агрессия, Дмитрий Кулеба, преступление, шантаж, украинцы, война России против Украины, трибунал, президент, нарушение
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