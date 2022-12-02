"Не имеем права дать Путину шанс на успех его шантажа". Кулеба призвал ОБСЕ поддержать создание спецтрибунала по преступлениям России в Украине

Будущий судебный процесс против РФ будет иметь важное значение для признания нарушения международного права, отметил Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр МИД.

"ОБСЕ должна продемонстрировать бескомпромиссную борьбу за принципы, на которых основана эта организация. Для продолжительного мира в Европе необходимы победа Украины [в войне против РФ] и восстановление ее международно признанных границ", – отметил Кулеба.

По его словам, России, которая запускает ракеты по критической гражданской инфраструктуре Украины, подстрекает на гостелевидении к геноциду против украинцев, а также продолжает войну, "не место" на заседании ОБСЕ.

Кулеба призвал партнеров поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

"Будущий судебный процесс будет иметь важное значение для признания нарушения международного права и официальных извинений со стороны российского государства за совершенные преступления как одной из ключевых гарантий неповторения агрессии, – сказал Кулеба. – Время пустых компромиссов прошло. Слишком много человеческих жизней унесла неспровоцированная агрессия. Мы не имеем права дать [президенту РФ Владимиру] Путину шанс на успех его шантажа. Ответственность лежит на нас".