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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Визит Нуланд – признак того, что Соединенные Штаты ни на одну секунду не откажутся от Украины

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Нуланд была в Киеве 3 декабря
Нуланд была в Киеве 3 декабря
Фото: president.gov.ua

Недавний визит в Киев заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд важен с точки зрения поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Визит сюда второго лица американской дипломатии после того, как она принимала участие в ОБСЕ (это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), – это еще один знак того, что Соединенные Штаты ни на секунду не откажутся от Украины. И ни на секунду не задумаются о том, поддерживать Украину или не поддерживать", – сказал он.

По словам Яценюка, "у них очень четкий ответ – Украину поддерживать".

"Наши американские друзья четко заверили о том, что они не отступят ни на один миллиметр от поддержки Украины", – отметил экс-премьер Украины.

Яценюк подчеркнул, что все союзники Украины и "в первую очередь Соединенные Штаты Америки прекрасно отдают себе отчет, что переговоры могут быть только тогда, когда будет победа на поле боя".

"Для этого они делают максимум. Президент Соединенных Штатов [Джо Байден] заявил о том, что он готов проводить переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным. Только там же ключевая вещь какая? Путин должен убраться с территории Украины. Надо четко слышать, что говорит лидер свободного мира. Поэтому никаких оговорок по поводу того, что есть хоть какие-то мысли о том, чтобы сдать Украину", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О визите Нуланд в Киев сообщала 3 декабря пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Арсений Яценюк, война, Виктория Нуланд, война России против Украины, дипломаты, визит, сотрудничество
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