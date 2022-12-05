Яценюк: Визит Нуланд – признак того, что Соединенные Штаты ни на одну секунду не откажутся от Украины

"Визит сюда второго лица американской дипломатии после того, как она принимала участие в ОБСЕ (это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), – это еще один знак того, что Соединенные Штаты ни на секунду не откажутся от Украины. И ни на секунду не задумаются о том, поддерживать Украину или не поддерживать", – сказал он.
По словам Яценюка, "у них очень четкий ответ – Украину поддерживать".
"Наши американские друзья четко заверили о том, что они не отступят ни на один миллиметр от поддержки Украины", – отметил экс-премьер Украины.
Яценюк подчеркнул, что все союзники Украины и "в первую очередь Соединенные Штаты Америки прекрасно отдают себе отчет, что переговоры могут быть только тогда, когда будет победа на поле боя".
"Для этого они делают максимум. Президент Соединенных Штатов [Джо Байден] заявил о том, что он готов проводить переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным. Только там же ключевая вещь какая? Путин должен убраться с территории Украины. Надо четко слышать, что говорит лидер свободного мира. Поэтому никаких оговорок по поводу того, что есть хоть какие-то мысли о том, чтобы сдать Украину", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О визите Нуланд в Киев сообщала 3 декабря пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.