РФ начала атаковать энергетику Украины после предупреждений о последствиях применения ядерного оружия – Нуланд

"Не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим. Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили: применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру", – сказала она.

Нуланд назвала "абсолютно неприемлемой" и тактику России атаковать энергетические объекты Украины.

"Россия перенесла войну с поля боя на гражданских, в дома людей, что само по себе является абсолютно неприемлемой эскалацией", – заявила заместитель госсекретаря США.

"Европейская правда" на основе заявлений Нуланд сделала вывод, что "сейчас ядерная угроза не является частью непосредственных планов России".

Нулаунд считает, что Западу следует "оставаться бдительным" относительно угроз со стороны России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, а к утру 27 ноября – до 20%.