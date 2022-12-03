ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ начала атаковать энергетику Украины после предупреждений о последствиях применения ядерного оружия – Нуланд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия перенесла войну с поля боя на гражданских лиц, заявила Нуланд
Россия перенесла войну с поля боя на гражданских лиц, заявила Нуланд
Фото: ЕРА

Россия отказалась от угроз о применении ядерного оружия в войне против Украины после предупреждений, чем это для Москвы закончится. Об этом заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила "Европейской правде", сообщило издание 3 декабря.

"Не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим. Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили: применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру", – сказала она.

Нуланд назвала "абсолютно неприемлемой" и тактику России атаковать энергетические объекты Украины.

"Россия перенесла войну с поля боя на гражданских, в дома людей, что само по себе является абсолютно неприемлемой эскалацией", – заявила заместитель госсекретаря США.

"Европейская правда" на основе заявлений Нуланд сделала вывод, что "сейчас ядерная угроза не является частью непосредственных планов России".

Нулаунд считает, что Западу следует "оставаться бдительным" относительно угроз со стороны России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, а к утру 27 ноября – до 20%.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля президент России Владимир Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, ядерное оружие, война, энергетика, Виктория Нуланд, электроэнергия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (216502)
2
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (66799)
3
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (55560)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (54886)
5
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (53378)
6
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (47216)
7
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (45790)
8
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото (36400)
 
 
 
 