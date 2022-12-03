РФ начала атаковать энергетику Украины после предупреждений о последствиях применения ядерного оружия – Нуланд

"Не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим. Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили: применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру", – сказала она.
Нуланд назвала "абсолютно неприемлемой" и тактику России атаковать энергетические объекты Украины.
"Россия перенесла войну с поля боя на гражданских, в дома людей, что само по себе является абсолютно неприемлемой эскалацией", – заявила заместитель госсекретаря США.
"Европейская правда" на основе заявлений Нуланд сделала вывод, что "сейчас ядерная угроза не является частью непосредственных планов России".
Нулаунд считает, что Западу следует "оставаться бдительным" относительно угроз со стороны России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, а к утру 27 ноября – до 20%.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля президент России Владимир Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.