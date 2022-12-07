Яценюк: Россия является одним из ключевых экспортеров нефти в мире. Она знала, что будет введен ценовой потолок на продажу нефти

"Есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость – это то, что это решение будет наконец принято (это уже случилось. – "ГОРДОН"). Вернее, оно будет уже имплементировано. Плохая новость состоит в том, что это решение так же не решит всех проблем и сразу. Россия является одним из ключевых экспортеров нефти в мире. Она по объему входит в первую тройку мировых поставщиков", – сказал он.

По словам экс-премьера Украины, "Россия знала, что будет введен ценовой потолок на продажу российской нефти".

"Я объясню нашим зрителям, что такое ценовой потолок, если, например, цена на нефть составит $100. И может ли Россия в соответствии с этим решением продать ее за $100? Фактически – да, формально – нет. Чтобы продать эту нефть за $100, ее нужно загрузить на танкеры. Для того, чтобы ее загрузить на танкеры, нужно, чтобы компания, имеющая соответствующий танкерный флот, взяла эту нефть на танкер. А для того, чтобы эта компания взяла нефть на танкер, надо ее застраховать. А это может произойти только в одном случае – после введения ценового потолка. Если покупатель нефти представит цифры и контракты, что эта нефть куплена не по $100, как на мировом рынке условно была, а по $60 и меньше", – объяснил Яценюк.

Он подчеркнул, что "если нефть будет продаваться россиянами по $61, ни один из мировых страховых агентов ее не застрахует и ни один из прозрачных перевозчиков нефти ее тоже не имеет права перевозить".

"Если это будет введено, Россия существенно упадет в объемах своих доходов. Что повлияет на доходы бюджета, потому что их [россиян] бюджет рассчитан на цену $70. $60 – это уже будет рекордный дефицит примерно $48 млрд. Чем меньше денег у них в системе, чем меньше объем потребления, а при этом ожидается, что объем потребления упадет и, соответственно, добычи на 1 млн баррелей в день, – это соответственно будет влиять на завтрашний день российской нефтяной промышленности. Это хороший сценарий", – считает Яценюк.

Он убежден, что "россияне знали об этом решении еще шесть месяцев назад, соответственно, у них было время".

"Что сейчас уже видно? Ни с того ни с сего какие-то офшорные компании начали закупать старые танкеры от 10 до 15 лет на непрозрачную собственность. Мы можем с высокой степенью вероятности сказать, что по состоянию на сегодняшний день – Financial Times предоставило данные – 105 танкеров уже куплено. Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Я думаю, что Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит. Это тысячи тонн груза", – отметил экс-премьер Украины.

Журналист предположил, что это "параллельный танкерный флот России", и Яценюк ответил: "Совершенно верно".

"Чтобы Россия полностью заместила танкерный флот, необходимый для экспорта российской нефти в сегодняшних объемах, им нужно купить еще 150 танкеров. Это примерно $17 млрд. То есть они однозначно будут строить параллельную схему, как обходить санкции. И здесь снова будет ключевой вопрос, как себя ведут три ключевые страны: Индия, Китай, Индонезия. Туда нужно также добавить Египет и Турцию, которые покупают российскую нефть и затем ее перепродают. Я думаю, что будет игра следующая: они будут покупать российскую нефть по $57, зарабатывать максимум на россиянах. И, таким образом, с одной стороны, будет ограничение России в доходах. С другой стороны, будет протестирована эта схема по ценовому потолку: работает или не работает. Если она работает, то это означает, что с $60 можно опуститься на $55, с $55 можно опуститься на $50. Надо запустить эту модель, а затем дожимать россиян", – объяснил он.

По его словам, "через два-три месяца" станет видно, как работает эта схема, "но решение абсолютно верное".

Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит. Читайте полную версию интервью

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