Зеленский о пределе цен на российскую нефть: Мир никак не может решиться на подлинное энергетическое разоружение РФ. Это слабая позиция

Зеленский: Не назовешь серьезным решение установить предел для российских цен, вполне комфортный для бюджета государства-террориста Фото: president.gov.ua

"Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кэпам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортный для бюджета государства-террориста", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка.

"А мир никак не может решиться на ее подлинное энергетическое разоружение. Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно", – отметил Зеленский.

Он обратил внимание на то, что при установленном ограничении в $60 за баррель российский бюджет получит в год около $100 млрд.

"Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые сейчас пытаются избежать серьезных решений", – напомнил Зеленский.

Он также сообщил, что провел сегодня совещание с руководителями внешнеполитического блока.

"Подытожили неделю и готовим новые мероприятия на декабрь и январь. Очень мощные меры. Позиция Украины будет звучать, интересы Украины будем реализовывать, несмотря ни на что", – пообещал президент.