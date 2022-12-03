Страны G7 и Австралия вслед за ЕС ввели ценовой потолок на российскую нефть

Ограничения на российскую нефть ввели в ЕС, странах G7 и Австралии Фото: ЕРА

Об этом говорится в релизе, опубликованном 2 декабря на сайте министерства финансов США.

Страны G7 и Австралия (совместно они составляют "Коалицию по ограничению цен") вводят ценовой потолок в $60 на российскую морскую нефть.

"Предельная цена является важным инструментом для ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования своей незаконной войны в Украине, а также для поддержания надежных поставок нефти на мировые рынки. Эта политика особенно важна для обеспечения поставок нефти в страны с низким и средним уровнем дохода, сильно пострадавшие от последствий российской войны", – сказано в сообщении.

Согласно релизу, на следующей неделе коалиция по ограничению цен введет широкий спектр услуг, включая морское страхование и торговое финансирование, связанных с морской транспортировкой сырой нефти российского происхождения, если покупатели не приобретают ее по цене $60 за баррель или ниже.

"5 февраля 2023 года этот запрет на услуги будет распространен на морские перевозки нефтепродуктов российского происхождения, если эти продукты не будут продаваться по предельной цене или ниже, которая будет объявлена до 5 февраля 2023 года", – добавили в минфине.