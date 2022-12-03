Страны G7 и Австралия вслед за ЕС ввели ценовой потолок на российскую нефть

Об этом говорится в релизе, опубликованном 2 декабря на сайте министерства финансов США.
Страны G7 и Австралия (совместно они составляют "Коалицию по ограничению цен") вводят ценовой потолок в $60 на российскую морскую нефть.
"Предельная цена является важным инструментом для ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования своей незаконной войны в Украине, а также для поддержания надежных поставок нефти на мировые рынки. Эта политика особенно важна для обеспечения поставок нефти в страны с низким и средним уровнем дохода, сильно пострадавшие от последствий российской войны", – сказано в сообщении.
Согласно релизу, на следующей неделе коалиция по ограничению цен введет широкий спектр услуг, включая морское страхование и торговое финансирование, связанных с морской транспортировкой сырой нефти российского происхождения, если покупатели не приобретают ее по цене $60 за баррель или ниже.
"5 февраля 2023 года этот запрет на услуги будет распространен на морские перевозки нефтепродуктов российского происхождения, если эти продукты не будут продаваться по предельной цене или ниже, которая будет объявлена до 5 февраля 2023 года", – добавили в минфине.
4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться.
Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря.
Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, уменьшит прибыль России без сокращения поставок.