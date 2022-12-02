Евросоюз договорился о "потолке" цены на российскую нефть в $60 за баррель. Последней согласилась Польша

По данным СМИ, российскую нефть будут держать на 5% ниже рыночной Фото: ЕРА

"Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных", – сказал Садось.

Телекомпания утверждает, что решение должны официально утвердить 3 декабря.

Ранее Польша настаивала на том, чтобы ограничение цены было как можно ниже.

Первоначальное предложение G7 на прошлой неделе касалось ограничения цены на уровне $65–70 за баррель без механизма корректировки. По данным Reuters, предел на уровне $60 установлен с условием, что цена на российскую нефть будет на 5% ниже рыночной, а пересмотр ценового предела будет проводиться каждые два месяца.

Агентство Bloomberg подчеркивало, что обсуждаемое ограничение выше цены, по которой уже торгуется большая часть российской нефти. Так, согласно данным Argus Media, сырье марки Urals в порту Приморск на Балтийском море на этой неделе торговалась по $45,31 за баррель, 1 декабря она подорожала до $48,04. Спотовая цена на Urals, согласно информации Investing.com, составляет $66,54 за баррель.