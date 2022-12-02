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Евросоюз договорился о "потолке" цены на российскую нефть в $60 за баррель. Последней согласилась Польша

По данным СМИ, российскую нефть будут держать на 5% ниже рыночной
По данным СМИ, российскую нефть будут держать на 5% ниже рыночной
Фото: ЕРА

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель, сообщил 2 декабря постоянный представитель Польши при Евросоюзе Анджей Садось. Об этом информирует "Русская служба BBC".

"Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных", – сказал Садось.

Телекомпания утверждает, что решение должны официально утвердить 3 декабря.

Ранее Польша настаивала на том, чтобы ограничение цены было как можно ниже.

Первоначальное предложение G7 на прошлой неделе касалось ограничения цены на уровне $65–70 за баррель без механизма корректировки. По данным Reuters, предел на уровне $60 установлен с условием, что цена на российскую нефть будет на 5% ниже рыночной, а пересмотр ценового предела будет проводиться каждые два месяца.

Агентство Bloomberg подчеркивало, что обсуждаемое ограничение выше цены, по которой уже торгуется большая часть российской нефти. Так, согласно данным Argus Media, сырье марки Urals в порту Приморск на Балтийском море на этой неделе торговалась по $45,31 за баррель, 1 декабря она подорожала до $48,04. Спотовая цена на Urals, согласно информации Investing.com, составляет $66,54 за баррель.

Контекст:

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, уменьшит прибыль России без сокращения поставок.

23 ноября Bloomberg писал, что Еврокомиссия предложила ограничить цену на уровне $65 за баррель, а Польша и страны Балтии назвали это "слишком щедрым предложением" для Москвы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Польша, нефть, цены, ограничения, нефтепродукты, цена
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