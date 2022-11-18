Турция потребует страховку для танкеров, что может ограничить потоки нефти России – Bloomberg

По информации издания, новое правило вступает в силу 1 декабря, за несколько дней до того, как ЕС и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с Россией. Из-за этого танкерам, которые перевозят нефть, будет намного сложнее получить страховку.
Из-за того, что страховка покрывает все, Турция не только стремится защитить свои воды, но и может, отметило Bloomberg, повлиять на поток баррелей экспортируемой из России сырой нефти. Издание, ссылаясь на принятый Министерством транспорта Турции циркуляр, отметило, что суда должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором будет отмечаться, что для этого конкретного рейса и груза будет предоставлено страхование.
Директор одного из турецких учреждений, которое регулирует морские перевозки, подтвердил Bloomberg информацию о письмах, сказав, что мотивом принятия циркуляра было соблюдение санкций ЕС. По его словам, этот шаг может сильно повлиять на российские танкеры, если они будут бороться за получение защиты и страховки возмещения убытков, которая покрывает владельцев от таких обязательств, как разливы нефти.
В циркуляре отмечается, что если суда будут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы незастрахованными, водным путям "может быть нанесен значительный ущерб", а движение судов может остановиться, если незастрахованное судно попадет в аварию.
По информации Bloomberg, Россия отгружала почти 650 000 баррелей в день нефти через порт Новороссийск за последние шесть месяцев.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США, Канада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.
В рамках санкционных мер с 5 декабря ЕС прекратит покупать российскую нефть, импортируемую морским путем, а с 5 февраля 2023 года – все нефтепродукты. Кроме того, ЕС согласился ввести потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по сухопутным путям или трубопроводам, и обсуждает такую же меру относительно газа.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 мая заявил, что Европа продолжает отправлять в Москву €1 млрд в день, покупая нефть и газ.
В июне старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн заявил, что Россия зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.
Согласно опубликованному в сентябре анализу финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), доходы России от продажи энергоносителей превышают траты на войну против Украины.