ГОРДОН
 
 
МИР

Турция потребует страховку для танкеров, что может ограничить потоки нефти России – Bloomberg

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По информации издания, Турция может повлиять на поток баррелей экспортируемой из России сырой нефти
По информации издания, Турция может повлиять на поток баррелей экспортируемой из России сырой нефти
Фото: depositphotos.com

В Турции сообщили, что мировым грузоотправителям нефти нужно будет доказать, что они застрахованы, чтобы пересекать проливы Босфор и Дарданеллы. Это может ограничить потоки нефти России, когда вступят в силу новые европейские санкции, сообщило 17 ноября Bloomberg.

По информации издания, новое правило вступает в силу 1 декабря, за несколько дней до того, как ЕС и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с Россией. Из-за этого танкерам, которые перевозят нефть, будет намного сложнее получить страховку.

Из-за того, что страховка покрывает все, Турция не только стремится защитить свои воды, но и может, отметило Bloomberg, повлиять на поток баррелей экспортируемой из России сырой нефти. Издание, ссылаясь на принятый Министерством транспорта Турции циркуляр, отметило, что суда должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором будет отмечаться, что для этого конкретного рейса и груза будет предоставлено страхование.

Директор одного из турецких учреждений, которое регулирует морские перевозки, подтвердил Bloomberg информацию о письмах, сказав, что мотивом принятия циркуляра было соблюдение санкций ЕС. По его словам, этот шаг может сильно повлиять на российские танкеры, если они будут бороться за получение защиты и страховки возмещения убытков, которая покрывает владельцев от таких обязательств, как разливы нефти.

В циркуляре отмечается, что если суда будут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы незастрахованными, водным путям "может быть нанесен значительный ущерб", а движение судов может остановиться, если незастрахованное судно попадет в аварию.

Контекст:

По информации Bloomberg, Россия отгружала почти 650 000 баррелей в день нефти через порт Новороссийск за последние шесть месяцев.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели СШАКанада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.

В рамках санкционных мер с 5 декабря ЕС прекратит покупать российскую нефть, импортируемую морским путем, а с 5 февраля 2023 года – все нефтепродукты. Кроме того, ЕС согласился ввести потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по сухопутным путям или трубопроводам, и обсуждает такую же меру относительно газа.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 мая заявил, что Европа продолжает отправлять в Москву €1 млрд в день, покупая нефть и газ.

В июне старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн заявил, что Россия зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.

Согласно опубликованному в сентябре анализу финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), доходы России от продажи энергоносителей превышают траты на войну против Украины.

Теги: Россия, транспорт, Турция, санкции, нефть, страхование, Bloomberg, торговля, убытки, Новороссийск, судно, ограничения, Босфор, перевозки, танкер, порт, письмо, ЕС, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сын Цибульской удивил ее запросами Святому Николаю
Сын Цибульской удивил ее запросами Святому Николаю
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
"Прекрасный ангел". 56-летняя Хайек появилась на публике в платье с глубоким декольте от Вивьен Вествуд. Видео
"Прекрасный ангел". 56-летняя Хайек появилась на публике в платье с глубоким декольте от Вивьен Вествуд. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил (111805)
2
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (110028)
3
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками (89807)
4
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (69610)
5
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (60571)
6
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (57901)
7
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (44052)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео (40998)
 
 
 
 