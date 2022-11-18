Турция потребует страховку для танкеров, что может ограничить потоки нефти России – Bloomberg

По информации издания, Турция может повлиять на поток баррелей экспортируемой из России сырой нефти Фото: depositphotos.com

По информации издания, новое правило вступает в силу 1 декабря, за несколько дней до того, как ЕС и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с Россией. Из-за этого танкерам, которые перевозят нефть, будет намного сложнее получить страховку.

Из-за того, что страховка покрывает все, Турция не только стремится защитить свои воды, но и может, отметило Bloomberg, повлиять на поток баррелей экспортируемой из России сырой нефти. Издание, ссылаясь на принятый Министерством транспорта Турции циркуляр, отметило, что суда должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором будет отмечаться, что для этого конкретного рейса и груза будет предоставлено страхование.

Директор одного из турецких учреждений, которое регулирует морские перевозки, подтвердил Bloomberg информацию о письмах, сказав, что мотивом принятия циркуляра было соблюдение санкций ЕС. По его словам, этот шаг может сильно повлиять на российские танкеры, если они будут бороться за получение защиты и страховки возмещения убытков, которая покрывает владельцев от таких обязательств, как разливы нефти.

В циркуляре отмечается, что если суда будут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы незастрахованными, водным путям "может быть нанесен значительный ущерб", а движение судов может остановиться, если незастрахованное судно попадет в аварию.