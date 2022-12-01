В ЕС предварительно согласовали предельную цену на российскую нефть - Reuters

Представители ЕС договорились о "потолке" цены для нефти из РФ Фото: pixabay.com

По словам источника, Польша, которая настаивала на том, чтобы ограничение было как можно ниже, должна в ближайшее время согласиться на сделку. Решение должно быть одобрено всеми правительствами ЕС к пятнице.

Первоначальное предложение G7 на прошлой неделе касалось ограничения цены на уровне $65-70 за баррель без механизма корректировки.

Так как российская нефть марки Urals уже торговалась ниже, Польша, Литва и Эстония выступили против, обозначив этот уровень как не соответствующий основной цели введения ограничения – сокращения доходов РФ и ее способности финансировать войну в Украине.

Предел цены установлен на уровне $60 с условием, что она будет на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть, сказал дипломат. Пересмотр уровня ценового предела будет проводиться каждые два месяца.

В настоящее время, по данным investing.com, нефть марки Urals стоит $66,54



