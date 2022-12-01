В ЕС предварительно согласовали предельную цену на российскую нефть - Reuters

По словам источника, Польша, которая настаивала на том, чтобы ограничение было как можно ниже, должна в ближайшее время согласиться на сделку. Решение должно быть одобрено всеми правительствами ЕС к пятнице.
Первоначальное предложение G7 на прошлой неделе касалось ограничения цены на уровне $65-70 за баррель без механизма корректировки.
Так как российская нефть марки Urals уже торговалась ниже, Польша, Литва и Эстония выступили против, обозначив этот уровень как не соответствующий основной цели введения ограничения – сокращения доходов РФ и ее способности финансировать войну в Украине.
Предел цены установлен на уровне $60 с условием, что она будет на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть, сказал дипломат. Пересмотр уровня ценового предела будет проводиться каждые два месяца.
В настоящее время, по данным investing.com, нефть марки Urals стоит $66,54
4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться.
Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, уменьшит прибыль России без сокращения поставок.
По данным Bloomberg, США хотят установить ограничения на сырую нефть выше $60 за баррель, "что повысит шансы на то, что Россия продаст хотя бы часть своего экспорта в рамках программы".
23 ноября Bloomberg написало, что представители стран ЕС не пришли к общему мнению в вопросе ограничения цены на российскую нефть. Еврокомиссия предложила ограничить цену на уровне $65 за баррель, а Польша и страны Балтии назвали это "слишком щедрым предложением" для Москвы.