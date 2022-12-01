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В ЕС предварительно согласовали предельную цену на российскую нефть - Reuters

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Представители ЕС договорились о "потолке" цены для нефти из РФ
Представители ЕС договорились о "потолке" цены для нефти из РФ
Фото: pixabay.com

Правительства стран Европейского союза 1 декабря предварительно договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова неназванного европейского дипломата.

По словам источника, Польша, которая настаивала на том, чтобы ограничение было как можно ниже, должна в ближайшее время согласиться на сделку. Решение должно быть одобрено всеми правительствами ЕС к пятнице.

Первоначальное предложение G7 на прошлой неделе касалось ограничения цены на уровне $65-70 за баррель без механизма корректировки.

Так как  российская нефть марки Urals уже торговалась ниже, Польша, Литва и Эстония выступили против, обозначив этот уровень как не соответствующий основной цели введения ограничения – сокращения доходов РФ и ее способности финансировать войну в Украине.

Предел цены установлен на уровне $60 с условием, что она будет на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть, сказал дипломат. Пересмотр уровня ценового предела будет проводиться каждые два месяца.

В настоящее время, по данным investing.comнефть марки Urals стоит $66,54


Контекст:

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, уменьшит прибыль России без сокращения поставок.

По данным Bloomberg, США хотят установить ограничения на сырую нефть выше $60 за баррель, "что повысит шансы на то, что Россия продаст хотя бы часть своего экспорта в рамках программы".

23 ноября Bloomberg написало, что представители стран ЕС не пришли к общему мнению в вопросе ограничения цены на российскую нефть. Еврокомиссия предложила ограничить цену на уровне $65 за баррель, а Польша и страны Балтии назвали это "слишком щедрым предложением" для Москвы.

Теги: Россия, нефть, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, цена на нефть, российская нефть
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