Китай приостановил закупки части российской нефти – Bloomberg

Трейдеры сообщили изданию, что несколько партий российской нефти марки ESPO с отгрузкой в декабре остаются непроданными. При этом и продавцы, и покупатели из Китая не решаются закрывать сделки до того, как станет известно больше о точном уровне ценового потолка на российскую нефть. Издание отметило, что более подробная информация ожидается в ближайшее время.

Ограничение цен, сообщило Bloomberg, будет введено вместе с санкциями ЕС в отношении российской нефти 5 декабря. Те, кто придерживается этих ограничений, получат доступ к страховым, банковским и транспортным услугам ЕС.

По информации издания, нефть ESPO пользуется популярностью у независимых нефтеперерабатывающих заводов Китая из-за высокого выхода дизельного топлива и короткого расстояния доставки. Трейдеры рассказали Bloomberg, что многие участники рынка готовы ссылаться на ценовой потолок на российскую нефть, даже если они официально его не поддерживают, однако при условии, что уровень не слишком отличается от текущих цен.

В свою очередь банки, финансирующие закупки сырой нефти, опасаются надвигающихся санкций и резкого роста фрахтовых ставок, что, заявило Bloomberg, является проблемой для покупателей. Сейчас поставщики услуг думают о том, как лучше всего "ориентироваться в ограничениях".