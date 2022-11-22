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Китай приостановил закупки части российской нефти – Bloomberg

По информации трейдеров, несколько партий российской нефти марки ESPO остаются непроданными
По информации трейдеров, несколько партий российской нефти марки ESPO остаются непроданными
Фото: EPA

Покупатели сырой нефти из Китая приостановили закупки части нефти России, ожидая подробностей об уровне ценового потолка на российскую нефть. Об этом 22 ноября сообщило Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Трейдеры сообщили изданию, что несколько партий российской нефти марки ESPO с отгрузкой в декабре остаются непроданными. При этом и продавцы, и покупатели из Китая не решаются закрывать сделки до того, как станет известно больше о точном уровне ценового потолка на российскую нефть. Издание отметило, что более подробная информация ожидается в ближайшее время.

Ограничение цен, сообщило Bloomberg, будет введено вместе с санкциями ЕС в отношении российской нефти 5 декабря. Те, кто придерживается этих ограничений, получат доступ к страховым, банковским и транспортным услугам ЕС.

По информации издания, нефть ESPO пользуется популярностью у независимых нефтеперерабатывающих заводов Китая из-за высокого выхода дизельного топлива и короткого расстояния доставки. Трейдеры рассказали Bloomberg, что многие участники рынка готовы ссылаться на ценовой потолок на российскую нефть, даже если они официально его не поддерживают, однако при условии, что уровень не слишком отличается от текущих цен.

В свою очередь банки, финансирующие закупки сырой нефти, опасаются надвигающихся санкций и резкого роста фрахтовых ставок, что, заявило Bloomberg, является проблемой для покупателей. Сейчас поставщики услуг думают о том, как лучше всего "ориентироваться в ограничениях".

Контекст:

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться. Он добавил, что сейчас начальная цена еще не установлена, но должна быть объявлена "в ближайшие недели".

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, уменьшит прибыль России без сокращения поставок.

По данным Bloomberg, США хотят установить ограничения на сырую нефть выше $60 за баррель, "что повысит шансы на то, что Россия продаст хотя бы часть своего экспорта в рамках программы".

18 ноября Bloomberg сообщило, что страны "Большой семерки" намерены объявить, на каком уровне они установят потолок цен на российскую нефть, 23 ноября. Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов ЕС.

ESPO – это марка сибирской нефти из России, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан.

Теги: Россия, транспорт, Китай, санкции, нефть, штраф, финансы, ограничения, сделка, партия, продажа, ЕС, топливо, дизель
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