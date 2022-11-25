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$60–70 – это поддавки". Зеленский поблагодарил Польшу и страны Балтии за предложение ЕС ограничить цену на российскую нефть до $30

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Зеленский призвал Европу полностью избавиться от энергетической зависимости от РФ
Зеленский призвал Европу полностью избавиться от энергетической зависимости от РФ
Фото: president.gov.ua

В этом году Европа наконец-то осуществляет энергетическое разоружение России, и зависимость континента от ее энергоресурсов стала уменьшаться. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая 25 ноября перед участниками международного симпозиума "Европейская идея" в Каунасе. Текст опубликован на сайте главы государства.

Он приветствовал эту динамику,  отметив, что такая зависимость должна совсем исчезнуть. И один из ключевых инструментов для этого – ограничение доходов РФ от экспорта энергоресурсов.

"В Европе и мире уже начали говорить о введении "прайскепов", то есть о принудительном ограничении цены российской нефти. И звучат слова об уровне в $60 или $70. Безусловно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, а не что-то сделать. И я благодарен нашим польским и балтийским коллегам за их предложения. Ограничение цены на уровне до $30 за баррель кажется более правильным предложением", – сказал он.

Зеленский считает, что на основе этого и других подобных шагов ни один из потенциальных врагов Европы больше не сможет шантажировать континент энергетическим оружием.

"Энергетическая безопасность Европы – а значит, и ценовая безопасность – теперь будет базироваться прежде всего на сотрудничестве и солидарности между европейцами и на европейских энергетических правилах", – добавил он.

Контекст:

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться. Он добавил, что сейчас начальная цена еще не установлена, но должна быть объявлена "в ближайшие недели".

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, уменьшит прибыль России без сокращения поставок.

По данным Bloomberg, США хотят установить ограничения на сырую нефть выше $60 за баррель, "что повысит шансы на то, что Россия продаст хотя бы часть своего экспорта в рамках программы".

23 ноября Bloomberg написал, что представители стран ЕС не пришли к общему мнению в вопросе ограничения цены на российскую нефть. Еврокомиссия предложила ограничить цену на уровне $65 за баррель, а Польша и страны Балтии назвали это слишком "щедрым предложением" для Москвы.

Теги: Польша, страны Балтии, Владимир Зеленский, Европа, цена на нефть
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