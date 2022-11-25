Он приветствовал эту динамику, отметив, что такая зависимость должна совсем исчезнуть. И один из ключевых инструментов для этого – ограничение доходов РФ от экспорта энергоресурсов.

"В Европе и мире уже начали говорить о введении "прайскепов", то есть о принудительном ограничении цены российской нефти. И звучат слова об уровне в $60 или $70. Безусловно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, а не что-то сделать. И я благодарен нашим польским и балтийским коллегам за их предложения. Ограничение цены на уровне до $30 за баррель кажется более правильным предложением", – сказал он.

Зеленский считает, что на основе этого и других подобных шагов ни один из потенциальных врагов Европы больше не сможет шантажировать континент энергетическим оружием.

"Энергетическая безопасность Европы – а значит, и ценовая безопасность – теперь будет базироваться прежде всего на сотрудничестве и солидарности между европейцами и на европейских энергетических правилах", – добавил он.