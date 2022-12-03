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Цену на российскую нефть нужно было снизить до $30, но экономика РФ все равно будет разрушена – Ермак

Ермак: Мы всегда достигаем своей цели и экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления
Ермак: Мы всегда достигаем своей цели и экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления
Фото: president.gov.ua

Для быстрого уничтожения экономики России ограничение для цены на ее нефть нужно было устанавливать на уровне $30, такое было предложение международной рабочей группы по санкциям против России под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака и американского дипломата Майкла Макфола.

Об этом Ермак заявил в Telegram, комментируя введение ограничений на уровне $60. 

"G7 и Австралия вслед за ЕС ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из России, на уровне $60 за баррель. Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно бы до $30, чтобы быстрее уничтожить экономику врага. Мы всегда достигаем своей цели и экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления. С трибуналом будет так же. Они очень этого боятся, потому что знают, что Украина добьется своего", – написал он. 

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" и Австралия

При этом Украина, а также Польша и страны Балтии настаивали, чтобы цены были ниже.

"Ограничение цены на уровне до $30 за баррель кажется более правильным предложением", – говорил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября. 

Сейчас, согласно данным сайта Investing.com, спотовая цена на российскую Urals, согласно составляет $69,54 за баррель. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, нефть, ограничения, цена на нефть, Urals, Офис президента Украины, Андрей Ермак, цена
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