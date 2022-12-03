Цену на российскую нефть нужно было снизить до $30, но экономика РФ все равно будет разрушена – Ермак

Об этом Ермак заявил в Telegram, комментируя введение ограничений на уровне $60.

"G7 и Австралия вслед за ЕС ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из России, на уровне $60 за баррель. Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно бы до $30, чтобы быстрее уничтожить экономику врага. Мы всегда достигаем своей цели и экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления. С трибуналом будет так же. Они очень этого боятся, потому что знают, что Украина добьется своего", – написал он.

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" и Австралия.

При этом Украина, а также Польша и страны Балтии настаивали, чтобы цены были ниже.

"Ограничение цены на уровне до $30 за баррель кажется более правильным предложением", – говорил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября.

Сейчас, согласно данным сайта Investing.com, спотовая цена на российскую Urals, согласно составляет $69,54 за баррель.