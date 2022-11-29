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Послы ЕС не согласовали предельную цену на российскую нефть, переговоры продолжатся на этой неделе – СМИ

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Ограничение цен на российскую нефть должно вступить в силу с 5 декабря
Ограничение цен на российскую нефть должно вступить в силу с 5 декабря
Фото: depositphotos.com

Постпреды стран – членов ЕС 28 ноября не смогли согласовать ограничение цены на российскую нефть.

Об этом в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Договоренности относительно предельной цены на российскую нефть среди послов ЕС сегодня нет. Последнее число – $62 за баррель. Переговоры продолжатся на этой неделе", – написал Йозвяк.

Контекст:

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться. Он добавил, что сейчас начальная цена еще не установлена, но должна быть объявлена "в ближайшие недели".

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, уменьшит прибыль России без сокращения поставок.

По данным Bloomberg, США хотят установить ограничения на сырую нефть выше $60 за баррель, "что повысит шансы на то, что Россия продаст хотя бы часть своего экспорта в рамках программы".

23 ноября Bloomberg написало, что представители стран ЕС не пришли к общему мнению в вопросе ограничения цены на российскую нефть. Еврокомиссия предложила ограничить цену на уровне $65 за баррель, а Польша и страны Балтии назвали это "слишком щедрым предложением" для Москвы.

Теги: Россия, нефть, переговоры, ограничения, Евросоюз, цена на нефть, Рикард Йозвяк, послы, продажа, ЕС, российская нефть
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