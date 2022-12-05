Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение "потолка цен" на нефть

3 декабря страны – члены "Группы семи" (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания), а также Австралия присоединились к Евросоюзу в решении об ограничении цен на российскую нефть. Они ввели "ценовой потолок" в $60 за баррель. Решение вступило в силу сегодня.
Песков заявил, что ответные меры со стороны РФ готовятся. Он добавил: такое решение западных стран – "шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков". По словам Пескова, "потолок цен" на российскую нефть не скажется на "финансировании и ходе" так называемой специальной военной операции. Пресс-секретарь Путина отметил, что экономика РФ обладает необходимым потенциалом.
Также сегодня начало действовать ограничение ЕС о транспортировке сырой нефти из РФ по морю.
Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" и Австралия.
При этом Украина, а также Польша и страны Балтии настаивали, чтобы цены были ниже.
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный странами группы G7, Австралии и ЕС предел цены. По его мнению, баррель российской нефти должен стоить менее 30$.
К 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%, подчеркнули в "Русской службе BBC", добавив что Москва не досчитается $1 трлн. Как отметили в редакции, "в этом и есть цель западных санкций – лишить Россию средств на агрессивную войну против Украины, развязанную в феврале.