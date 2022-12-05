Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение "потолка цен" на нефть

G7, ЕС и Австралия ввели "ценовой потолок" в $60 за баррель российской нефти Фото: depositphotos.com

3 декабря страны – члены "Группы семи" (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания), а также Австралия присоединились к Евросоюзу в решении об ограничении цен на российскую нефть. Они ввели "ценовой потолок" в $60 за баррель. Решение вступило в силу сегодня.

Песков заявил, что ответные меры со стороны РФ готовятся. Он добавил: такое решение западных стран – "шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков". По словам Пескова, "потолок цен" на российскую нефть не скажется на "финансировании и ходе" так называемой специальной военной операции. Пресс-секретарь Путина отметил, что экономика РФ обладает необходимым потенциалом.

Также сегодня начало действовать ограничение ЕС о транспортировке сырой нефти из РФ по морю.