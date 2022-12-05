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Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение "потолка цен" на нефть

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G7, ЕС и Австралия ввели "ценовой потолок" в $60 за баррель российской нефти
G7, ЕС и Австралия ввели "ценовой потолок" в $60 за баррель российской нефти
Фото: depositphotos.com

Россия не намерена признавать введенный западными странами "потолок цен" на нефть из РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщил "Интерфакс" 5 декабря.

3 декабря страны – члены "Группы семи" (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания), а также Австралия присоединились к Евросоюзу в решении об ограничении цен на российскую нефть. Они ввели "ценовой потолок" в $60 за баррель. Решение вступило в силу сегодня.

Песков заявил, что ответные меры со стороны РФ готовятся. Он добавил: такое решение западных стран – "шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков". По словам Пескова, "потолок цен" на российскую нефть не скажется на "финансировании и ходе" так называемой специальной военной операции. Пресс-секретарь Путина отметил, что экономика РФ обладает необходимым потенциалом.

Также сегодня начало действовать ограничение ЕС о транспортировке сырой нефти из РФ по морю.

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" и Австралия.

При этом Украина, а также Польша и страны Балтии настаивали, чтобы цены были ниже.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный странами группы G7, Австралии и ЕС предел цены. По его мнению, баррель российской нефти должен стоить менее 30$.

К 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%, подчеркнули в "Русской службе BBC", добавив что Москва не досчитается $1 трлн. Как отметили в редакции, "в этом и есть цель западных санкций – лишить Россию средств на агрессивную войну против Украины, развязанную в феврале.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония, Австралия, экономика, Дмитрий Песков, нефть, цены, Европа, ограничения, Евросоюз, финансирование, ЕС
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