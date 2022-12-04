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Сийярто заявил, что Венгрию освободили от ограничения цен на российскую нефть

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Сийярто заявляет об "успехе в защите безопасности энергоснабжения" Венгрии
Сийярто заявляет об "успехе в защите безопасности энергоснабжения" Венгрии
Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Венгрию освободили от соблюдения договоренности по ограничению цен на российскую морскую нефть. Об этом глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Facebook 3 декабря.

Сийярто высказал мнение, что такие меры, как введение "потолка" цен на российскую нефть, "больше всего вредят европейской экономике", и выступил за увеличение количества источников энергии, но не упомянул о причине этих ограничений – санкции ввели в ответ на агрессию РФ против Украины.

"Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", – заявил он. 

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid02v8RTPvsgDuUhLG69HZUvEEYGwv75di7zQHWno7LHMKqvEzKh7SQENmwsCu67iC6Ql

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" и Австралия. Ограничение начнет действовать 5 декабря, с 5 февраля 2023 года оно будет распространено на нефтепродукты, сообщает "Русская служба ВВС"

При этом Украина, а также Польша и страны Балтии настаивали, чтобы цены были ниже. "Ограничение цены на уровне до $30 за баррель кажется более правильным предложением", – говорил Зеленский 25 ноября.

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал заявления, соответствовавшие российской пропаганде.

В МИД Украины высказывания Орбана называли классическим примером российской пропаганды, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Венгрия, переговоры, МИД Венгрии, война России против Украины, Евросоюз, цена на нефть, Петер Сийярто, российская нефть
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