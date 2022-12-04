Сийярто заявил, что Венгрию освободили от ограничения цен на российскую нефть

Сийярто высказал мнение, что такие меры, как введение "потолка" цен на российскую нефть, "больше всего вредят европейской экономике", и выступил за увеличение количества источников энергии, но не упомянул о причине этих ограничений – санкции ввели в ответ на агрессию РФ против Украины.
"Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", – заявил он.
Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" и Австралия. Ограничение начнет действовать 5 декабря, с 5 февраля 2023 года оно будет распространено на нефтепродукты, сообщает "Русская служба ВВС".
При этом Украина, а также Польша и страны Балтии настаивали, чтобы цены были ниже. "Ограничение цены на уровне до $30 за баррель кажется более правильным предложением", – говорил Зеленский 25 ноября.
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал заявления, соответствовавшие российской пропаганде.
В МИД Украины высказывания Орбана называли классическим примером российской пропаганды, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной.