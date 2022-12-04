Сийярто заявил, что Венгрию освободили от ограничения цен на российскую нефть

Сийярто высказал мнение, что такие меры, как введение "потолка" цен на российскую нефть, "больше всего вредят европейской экономике", и выступил за увеличение количества источников энергии, но не упомянул о причине этих ограничений – санкции ввели в ответ на агрессию РФ против Украины.

"Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", – заявил он.