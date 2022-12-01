Все 30 стран НАТО подтверждают, что Украина будет членом Альянса – вице-премьер Стефанишина

Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Об этом она сказала во время Киевского форума по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Трансляция форума идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook. Тезисы выступления Стефанишиной опубликованы также на ее странице в Facebook.

"Мы считаем, что альтернативы в безопасности Североатлантическому альянсу нет. Поэтому мы приняли решение, что обратимся к союзникам с тем, чтобы они рассмотрели необходимость приглашения Украины в Альянс как прежде всего безальтернативный сценарий восстановления стабильности в Европе", – сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что это обращение сделано не для того, чтобы завершить идущую войну и спасти Украину, – "это стратегическое решение на послевоенное время".

При этом, по ее словам, несмотря на дискуссии, все 30 стран – членов НАТО соглашаются с необходимостью вступления Украины в Альянс.

"У нас есть прогресс в вопросе приближения к НАТО... Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что это решение не является повторением вывода Бухарестского саммита 2008 года, это "новый мощный сигнал", который показывает, что никто не боится давления РФ.

"Теперь наша самая большая задача – материализовать это решение на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Это сверхсложная задача с точки зрения историчности решения. Нам нужно наконец-то исправить ошибки 2008 года, и это уже ответственность стран-союзников", – сказала вице-премьер.

В то же время она отметила, что "такие страны, как Венгрия" продолжают блокировать встречи Украина – НАТО на уровне лидеров. При этом, подчеркнула вице-премьер, Украине необходимо заседание комиссии Украина – НАТО на уровне президентов.

"В ближайшие месяцы будем работать над этим и коллективными усилиями сможем это преодолеть", – сказала она.