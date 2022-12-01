Все 30 стран НАТО подтверждают, что Украина будет членом Альянса – вице-премьер Стефанишина

Об этом она сказала во время Киевского форума по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Трансляция форума идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook. Тезисы выступления Стефанишиной опубликованы также на ее странице в Facebook.
"Мы считаем, что альтернативы в безопасности Североатлантическому альянсу нет. Поэтому мы приняли решение, что обратимся к союзникам с тем, чтобы они рассмотрели необходимость приглашения Украины в Альянс как прежде всего безальтернативный сценарий восстановления стабильности в Европе", – сказала она.
Вице-премьер подчеркнула, что это обращение сделано не для того, чтобы завершить идущую войну и спасти Украину, – "это стратегическое решение на послевоенное время".
При этом, по ее словам, несмотря на дискуссии, все 30 стран – членов НАТО соглашаются с необходимостью вступления Украины в Альянс.
"У нас есть прогресс в вопросе приближения к НАТО... Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – сказала Стефанишина.
Она подчеркнула, что это решение не является повторением вывода Бухарестского саммита 2008 года, это "новый мощный сигнал", который показывает, что никто не боится давления РФ.
"Теперь наша самая большая задача – материализовать это решение на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Это сверхсложная задача с точки зрения историчности решения. Нам нужно наконец-то исправить ошибки 2008 года, и это уже ответственность стран-союзников", – сказала вице-премьер.
В то же время она отметила, что "такие страны, как Венгрия" продолжают блокировать встречи Украина – НАТО на уровне лидеров. При этом, подчеркнула вице-премьер, Украине необходимо заседание комиссии Украина – НАТО на уровне президентов.
"В ближайшие месяцы будем работать над этим и коллективными усилиями сможем это преодолеть", – сказала она.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.