Кулеба: Необходимо начать обсуждение того, как будут обращаться с нашей заявкой на вступление в НАТО

"Мы выиграем эту войну с помощью союзников. Мы станем членом НАТО, но это не значит, что ничего не должно происходить между сейчас и моментом, когда мы станем членом НАТО. Поэтому я говорю о необходимости начать обсуждение того, как будут обращаться с нашей заявкой. Есть определенный процесс. И мы не должны сидеть сложа руки и ничего не делать до тех пор, пока мы победим", – сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.