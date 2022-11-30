Кулеба: Необходимо начать обсуждение того, как будут обращаться с нашей заявкой на вступление в НАТО

"Мы выиграем эту войну с помощью союзников. Мы станем членом НАТО, но это не значит, что ничего не должно происходить между сейчас и моментом, когда мы станем членом НАТО. Поэтому я говорю о необходимости начать обсуждение того, как будут обращаться с нашей заявкой. Есть определенный процесс. И мы не должны сидеть сложа руки и ничего не делать до тех пор, пока мы победим", – сказал он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.