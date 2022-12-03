ГОРДОН
 
 
МИР

Глава венгерской партии "Йоббик" извинился за поездку на Донбасс и заявил, что теперь полностью на стороне Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дьондьоши депутат Европейкого парламента с 2019 года
Дьондьоши – депутат Европейкого парламента с 2019 года
Фото: Márton Gyöngyösi / Twitter

Президент венгерской партии "Йоббик", депутат Европарламета Мартон Дьондьоши в интервью "Европейской правде" извинился перед Украиной за визит в оккупированный Россией Донбасс. Видеозапись разговора опубликована в YouTube 2 декабря.

По данным издания, в 2015 году ему был запрещен въезд в Украину после поездки "наблюдателем" на "выборы" в оккупированный Донецк.

"Это правда, что в 2015 году я был на Донбассе как наблюдатель за выборами, и это... Да, вы правы, это требует объяснений... Сейчас я бы этого уже не сделал, и я извиняюсь за это", – сказал Дьондьоши.

Говоря о том времени, он заявил, что правительство времен президента Украины Петра Порошенко совершило "ужасную ошибку", усиливая позиции государственного украинского языка. И на этом фоне Будапешт почувствовал свою солидарность с Москвой.

"Отмена языкового закона, по нашему мнению, была агрессивной позицией новой власти, нового парламента, и у большинства венгров она оставила плохие ощущения. И я тогда, помню, был очень расстроен и встревожен тем, что была только одна страна, которая признала эту проблему и была готова поддержать нас –заявлениями, политически, дипломатически, защищая также свое меньшинство в Украине. И это была Россия", – отметил он.
Президент партии "Йоббик" заверил, что сейчас он полностью на стороне Украины в развязанной Россией войне.

"Я принял их приглашение, которое я не стал бы принимать сейчас. Сейчас я бы уже не делал этого, не поехал бы на Донбасс, потому что уже понимаю последствия и скрытые намерения России, когда она нас поддержала", – подчеркнул Дьондьоши.

Он добавил, что венгры "воюют под украинским флагом против российского агрессора. И когда они воюют за Украину – они также воюют за свою родину, Закарпатье, откуда они происходят, где они родились. И они хотят, чтобы Украина была прозападной, европейской".

Контекст:

Дьондьоши – депутат Европейского парламента с 2019 года.

Венгерская ультраправая партия "Йоббик" известна не только пророссийской, но также активной антиукраинской позицией. Партия выступает за присоединение Закарпатья к Венгрии.

Представители "Йоббика" посещали в качестве наблюдателей псевдовыборы на Донбассе и "референдум" в Крыму. Партия позиционирует себя как консервативную и традиционалистскую силу, однако либеральные венгерские СМИ обвиняют ее в расовой и религиозной нетерпимости и гомофобии. 

Теги: Россия, выборы, референдум, Европарламент, Венгрия, Донбасс, Йоббик, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (364455)
2
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (126298)
3
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (54555)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (53562)
5
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (51594)
6
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (49939)
7
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (45907)
8
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (43931)
 
 
 
 