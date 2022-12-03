Глава венгерской партии "Йоббик" извинился за поездку на Донбасс и заявил, что теперь полностью на стороне Украины

По данным издания, в 2015 году ему был запрещен въезд в Украину после поездки "наблюдателем" на "выборы" в оккупированный Донецк.
"Это правда, что в 2015 году я был на Донбассе как наблюдатель за выборами, и это... Да, вы правы, это требует объяснений... Сейчас я бы этого уже не сделал, и я извиняюсь за это", – сказал Дьондьоши.
Говоря о том времени, он заявил, что правительство времен президента Украины Петра Порошенко совершило "ужасную ошибку", усиливая позиции государственного украинского языка. И на этом фоне Будапешт почувствовал свою солидарность с Москвой.
"Я принял их приглашение, которое я не стал бы принимать сейчас. Сейчас я бы уже не делал этого, не поехал бы на Донбасс, потому что уже понимаю последствия и скрытые намерения России, когда она нас поддержала", – подчеркнул Дьондьоши.
Он добавил, что венгры "воюют под украинским флагом против российского агрессора. И когда они воюют за Украину – они также воюют за свою родину, Закарпатье, откуда они происходят, где они родились. И они хотят, чтобы Украина была прозападной, европейской".
Дьондьоши – депутат Европейского парламента с 2019 года.
Венгерская ультраправая партия "Йоббик" известна не только пророссийской, но также активной антиукраинской позицией. Партия выступает за присоединение Закарпатья к Венгрии.
Представители "Йоббика" посещали в качестве наблюдателей псевдовыборы на Донбассе и "референдум" в Крыму. Партия позиционирует себя как консервативную и традиционалистскую силу, однако либеральные венгерские СМИ обвиняют ее в расовой и религиозной нетерпимости и гомофобии.