Глава венгерской партии "Йоббик" извинился за поездку на Донбасс и заявил, что теперь полностью на стороне Украины

По данным издания, в 2015 году ему был запрещен въезд в Украину после поездки "наблюдателем" на "выборы" в оккупированный Донецк.

"Это правда, что в 2015 году я был на Донбассе как наблюдатель за выборами, и это... Да, вы правы, это требует объяснений... Сейчас я бы этого уже не сделал, и я извиняюсь за это", – сказал Дьондьоши.

Говоря о том времени, он заявил, что правительство времен президента Украины Петра Порошенко совершило "ужасную ошибку", усиливая позиции государственного украинского языка. И на этом фоне Будапешт почувствовал свою солидарность с Москвой.

"Отмена языкового закона, по нашему мнению, была агрессивной позицией новой власти, нового парламента, и у большинства венгров она оставила плохие ощущения. И я тогда, помню, был очень расстроен и встревожен тем, что была только одна страна, которая признала эту проблему и была готова поддержать нас –заявлениями, политически, дипломатически, защищая также свое меньшинство в Украине. И это была Россия", – отметил он.

Президент партии "Йоббик" заверил, что сейчас он полностью на стороне Украины в развязанной Россией войне.

"Я принял их приглашение, которое я не стал бы принимать сейчас. Сейчас я бы уже не делал этого, не поехал бы на Донбасс, потому что уже понимаю последствия и скрытые намерения России, когда она нас поддержала", – подчеркнул Дьондьоши.

Он добавил, что венгры "воюют под украинским флагом против российского агрессора. И когда они воюют за Украину – они также воюют за свою родину, Закарпатье, откуда они происходят, где они родились. И они хотят, чтобы Украина была прозападной, европейской".