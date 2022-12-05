Сегодня начало действовать нефтяное эмбарго против России

Как объяснила "Немецкая волна", с первой фазой запрета ЕС на нефть европейские страны перестанут покупать морскую сырую нефть у России за некоторыми исключениями. Под запрет попадет 90% продукта, отметило СМИ. Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия – до конца 2023 года закупать газойль, отметило российское агенство ТАСС. Несколько стран Европы продолжат получать российскую трубопроводную нефть.

Экспорт нефти из России имеет огромное значение для всего мира, говорится в материале издания Politico. Это третий по величине производитель нефти после США и Саудовской Аравии и второй по величине экспортер сырой нефти в мире после Саудовской Аравии, сказано в статье.

Влияние нефтяного запрета на Россию будет значительным, отмечали в Еврокомиссии. Около половины всего экспорта российской нефти идет в ЕС. В 2021 году ЕС импортировал из России сырую нефть на сумму €48 млрд и нефтепродуктов на €23 млрд. Кроме того, Москве будет сложно продолжать экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в остальные страны, поскольку операторы ЕС являются важными поставщиками таких услуг, добавили в ЕК. В частности, эмбарго запрещает европейским поставщикам транспортных услуг страховать и финансировать грузоотправителей, перевозящих российскую нефть в третьи страны, если груз покупается выше предельной цены, объяснила "Немецкая волна". Россия не сможет моментально найти альтернативу лондонским страховщикам, швейцарским трейдерам и греческим танкерам, что неизбежно скажется на объемах экспорта, а в дальнейшем – и добычи нефти в стране, добавила "Русская служба BBC".

Масштабы сокращения экспорта российской нефти определят, вырастут или упадут цены на нефть в 2023 году, отметило Financial Times. В частности, в России прогнозируют, что она может вырасти до 100$ за баррель, писало ТАСС.

4 декабря состоялась встреча ОПЕК в формате видеоконференции, сообщала пресс-служба организации стран-экспортеров нефти. По информации Financial Times, картель договорился быть готовыми принимать "незамедлительные меры" по стабилизации нефтяных рынков, но пока никаких изменений он не делал.

Кроме того, сегодня начинает действовать установленный "потолок цен" на сырую нефть, который согласовали в начале месяца. ЕС, страны G7 и Австралия (совместно они составляют "Коалицию по ограничению цен") вводят ценовой потолок в $60 на российскую морскую нефть.

"Предельная цена является важным инструментом для ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования своей незаконной войны в Украине, а также для поддержания надежных поставок нефти на мировые рынки. Эта политика особенно важна для обеспечения поставок нефти в страны с низким и средним уровнем дохода, сильно пострадавшие от последствий российской войны", – сказано в релизе, опубликованном 2 декабря на сайте министерства финансов США.

Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире "Россия 24" 4 декабря, что Россия не будет продавать свою нефть странам, которые попытаются использовать ограничения, сообщило пропагандистское агентство "РИА Новости". По его словам, РФ будет продавать нефть и нефтепродукты тем странам, которые будут работать "на рыночных условиях", даже если придется сократить добычу.

В феврале 2023 года также вступит в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Как подчеркнуло издание Politico, все три меры имеют разные потенциальные последствия для Европы, России и мировых цен на нефть и все они несут риски в и без того "нестабильной экономической и геополитической среде".