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Посол Польши о потолке цен на российскую нефть: Мы недовольны, но некоторые санкции тоже начинались с формальных мер, а затем достраивались

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Цихоцкий: Мы удовлетворены тем, что решение о санкциях было принято
Цихоцкий: Мы удовлетворены тем, что решение о санкциях было принято
Фото: ЕРА

Польша недовольна уровнем введенного западными странами потолка цен на российскую нефть, однако в Варшаве не исключают, что эта санкция впоследствии может быть ужесточена. Об этом в опубликованном 7 декабря интервью "РБК-Украина" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"Да, мы недовольны планкой, но мы удовлетворены тем, что решение о санкциях было принято. Если посмотреть немного в прошлое, некоторые санкции начинались с таких формальных мер, но затем они достраивались. Есть аргументы наших союзников, которые настаивали на планке в $60 и решили, что лучше иметь такой консенсус, чем никакого. Работаем дальше, мощно работает наша дипломатическая команда в Брюсселе и перед нами есть еще много задач", – отметил посол.

По его словам, возможности для усиления ограничений для России еще не исчерпаны.

"Прежде всего это вопрос не к Европейскому союзу или G7. Россия является соседом стран, которые не присоединились к этим санкциям. Санкции могут работать, когда они реально общие. Поэтому надо думать в первую очередь о географии санкций, а также об имплементации того, что уже сделано. И здесь, к сожалению, мы видим, что стоимость товарооборота между Россией и многими странами ЕС растет, а не падает. Постоянно слышим, что какой-то российский банк работает в SWIFT, что какие-то корабли с российским грузом, но уже под другим флагом курсируют. Однако санкции при всей справедливой критике также должны быть гибким инструментом дипломатии. Иначе не было бы понимания относительно "зернового коридора", обмена пленными и так далее", – подчеркнул Цихоцкий.

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" и Австралия.

При этом Украина, а также Польша и страны Балтии настаивали, чтобы цены были ниже.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный странами группы G7, Австралии и ЕС предел цены. По его мнению, баррель российской нефти должен стоить менее $30.

К 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%, подчеркнули в "Русской службе BBC", добавив что Москва не досчитается $1 трлн. Как отметили в редакции, в этом и есть цель западных санкций – лишить Россию средств на агрессивную войну против Украины, развязанную в феврале.

Теги: Россия, Украина, Польша, санкции, нефть, война России против Украины, ограничения, Бартош Цихоцкий
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