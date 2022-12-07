Посол Польши о потолке цен на российскую нефть: Мы недовольны, но некоторые санкции тоже начинались с формальных мер, а затем достраивались

"Да, мы недовольны планкой, но мы удовлетворены тем, что решение о санкциях было принято. Если посмотреть немного в прошлое, некоторые санкции начинались с таких формальных мер, но затем они достраивались. Есть аргументы наших союзников, которые настаивали на планке в $60 и решили, что лучше иметь такой консенсус, чем никакого. Работаем дальше, мощно работает наша дипломатическая команда в Брюсселе и перед нами есть еще много задач", – отметил посол.

По его словам, возможности для усиления ограничений для России еще не исчерпаны.

"Прежде всего это вопрос не к Европейскому союзу или G7. Россия является соседом стран, которые не присоединились к этим санкциям. Санкции могут работать, когда они реально общие. Поэтому надо думать в первую очередь о географии санкций, а также об имплементации того, что уже сделано. И здесь, к сожалению, мы видим, что стоимость товарооборота между Россией и многими странами ЕС растет, а не падает. Постоянно слышим, что какой-то российский банк работает в SWIFT, что какие-то корабли с российским грузом, но уже под другим флагом курсируют. Однако санкции при всей справедливой критике также должны быть гибким инструментом дипломатии. Иначе не было бы понимания относительно "зернового коридора", обмена пленными и так далее", – подчеркнул Цихоцкий.