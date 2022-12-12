Яценюк: Не вижу сегодня скорого завершения этой войны – Путин принял трехлетний военный бюджет с какими-то триллионами

"Это война на истощение. К сожалению, я не вижу сегодня быстрого завершения этой войны. И на это масса причин. Вы же посмотрите, что Путин принял трехлетний военный бюджет с какими-то триллионами. Такая же позиция у наших западных союзников – о том, что это война на истощение. И мы в этой войне на истощение должны выстоять как Украина. И наши западные союзники должны помочь Украине выстоять, что они сегодня и делают", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание на факты, которые указывают на подготовку России к продолжительной войне.

"Путин рассчитывает войну уже на годы. Проект российского военного бюджета на три года определяет больший размер финансирования конкретно армии. Если мне не изменяет память, там 30% ВВП идет финансирование армии. А у нас по проекту бюджета, кажется, вдвое меньше. Понятно, что если Россия дальше будет продавать углеводороды по тем ценам, по которым они сегодня продаются, ей хватит средств на довольно длительный период времени", – отметил Яценюк.

По его мнению, геополитически война уже вышла за пределы территории Украины.

"Вы же помните определенные прогнозы, что война закончится к зиме. Я не вижу этого вообще. Но что я вижу? Я вижу, что мы эту войну выигрываем. Это вопрос цены. И цены не денежной, а вопрос той цены, которую нельзя ничем компенсировать, то есть человеческой жизни. И вопрос выносливости в целом в стране. Эта война будет выиграна. Это ведь война не просто Украины. Это война далеко за пределы Украины. Она территориально, если посмотреть на карту, не вышла за пределы Украины. А с точки зрения геополитики Путин объявил войну всему свободному миру. Вот каждой стране, где есть права и свободы человека, где есть демократия, где уважают устав Организации Объединенных Наций, каждой стране, не желающей тоталитаризма и диктатуры, Путин объявил войну", – заявил Яценюк.

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