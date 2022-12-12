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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Не вижу сегодня скорого завершения этой войны – Путин принял трехлетний военный бюджет с какими-то триллионами

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Яценюк: Путин объявил войну всему свободному миру
Яценюк: Путин объявил войну всему свободному миру
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Это война на истощение. К сожалению, я не вижу сегодня быстрого завершения этой войны. И на это масса причин. Вы же посмотрите, что Путин принял трехлетний военный бюджет с какими-то триллионами. Такая же позиция у наших западных союзников – о том, что это война на истощение. И мы в этой войне на истощение должны выстоять как Украина. И наши западные союзники должны помочь Украине выстоять, что они сегодня и делают", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание на факты, которые указывают на подготовку России к продолжительной войне.

"Путин рассчитывает войну уже на годы. Проект российского военного бюджета на три года определяет больший размер финансирования конкретно армии. Если мне не изменяет память, там 30% ВВП идет финансирование армии. А у нас по проекту бюджета, кажется, вдвое меньше. Понятно, что если Россия дальше будет продавать углеводороды по тем ценам, по которым они сегодня продаются, ей хватит средств на довольно длительный период времени", – отметил Яценюк.

По его мнению, геополитически война уже вышла за пределы территории Украины.

"Вы же помните определенные прогнозы, что война закончится к зиме. Я не вижу этого вообще. Но что я вижу? Я вижу, что мы эту войну выигрываем. Это вопрос цены. И цены не денежной, а вопрос той цены, которую нельзя ничем компенсировать, то есть человеческой жизни. И вопрос выносливости в целом в стране. Эта война будет выиграна. Это ведь война не просто Украины. Это война далеко за пределы Украины. Она территориально, если посмотреть на карту, не вышла за пределы Украины. А с точки зрения геополитики Путин объявил войну всему свободному миру. Вот каждой стране, где есть права и свободы человека, где есть демократия, где уважают устав Организации Объединенных Наций, каждой стране, не желающей тоталитаризма и диктатуры, Путин объявил войну", – заявил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Генерального Штаба ВСУ, на 17 ноября украинские силы обороны на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов.

В середине октября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал прогноз, что развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, война, бюджет, военные, российская агрессия, война России против Украины, интервью
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