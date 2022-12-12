Путин впервые за 10 лет отказался от большой ежегодной пресс-конференции

Путин не планирует подводить итоги 2022 года на большой пресс-конференции, которую традиционно проводили в декабре Фото: EPA

Об отсутствии планов организовывать мероприятие в этом году заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Будет ли в этом году обращение Путина к Федеральному собранию и когда, Песков также конкретно не ответил. Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram цитирует обещание спикера президента страны-оккупанта "будем ориентировать вас по посланию".

Пресс-секретарь Кремля, пишут "РИА Новости", допускает, что вместо большой пресс-конференции Путин, возможно, пообщается с несколькими представителями российских пропагандистских каналов

"Рассчитываем, что он найдет возможность поговорить с кремлевским пулом", – сказал Песков.

Начиная с 2012 года, многочасовая пресс-конференция Путина, в ходе которой он отвечал на вопросы зарубежной и российской прессы, в том числе региональных журналистов, каждый год проходила в декабре, неформально считаясь при этом и подведением итогов года, и площадкой для "программных заявлений" о планах Кремля на год следующий. Таким образом, впервые за 10 лет президент страны-оккупанта не будет подводить итоги года.