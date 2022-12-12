Путин впервые за 10 лет отказался от большой ежегодной пресс-конференции

Об отсутствии планов организовывать мероприятие в этом году заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Будет ли в этом году обращение Путина к Федеральному собранию и когда, Песков также конкретно не ответил. Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram цитирует обещание спикера президента страны-оккупанта "будем ориентировать вас по посланию".
Пресс-секретарь Кремля, пишут "РИА Новости", допускает, что вместо большой пресс-конференции Путин, возможно, пообщается с несколькими представителями российских пропагандистских каналов
"Рассчитываем, что он найдет возможность поговорить с кремлевским пулом", – сказал Песков.
Начиная с 2012 года, многочасовая пресс-конференция Путина, в ходе которой он отвечал на вопросы зарубежной и российской прессы, в том числе региональных журналистов, каждый год проходила в декабре, неформально считаясь при этом и подведением итогов года, и площадкой для "программных заявлений" о планах Кремля на год следующий. Таким образом, впервые за 10 лет президент страны-оккупанта не будет подводить итоги года.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля войска РФ под давлением и после успешных действий ВСУ покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба ВСУ, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.
С 24 февраля по 12 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 94 760 военных убитыми.
Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".